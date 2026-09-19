«مؤتمر الشارقة للموزعين» ينطلق اليوم

تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الخامسة من «مؤتمر الشارقة للموزعين» في مركز إكسبو الشارقة، وتستمر يومين بمشاركة 912 مشاركاً من قادة قطاع صناعة الكتاب والموزعين وبائعي الكتب وأصحاب المنصات من 99 دولة.

وتشهد الدورة الخامسة أجندة مكثفة تتضمن 4 كلمات رئيسية وعرضين للابتكار و4 جلسات حوارية وعروضاً تقديمية، إلى جانب إتاحة المشاركة في 14 ورشة عمل دولية و6 ورش عربية، بهدف تزويد الموزعين وبائعي الكتب بأدوات مبتكرة لمواجهة التحديات المعاصرة من خلال أجندة غنية تقدم حلولاً تطبيقية وتجارب دولية ملهمة.

ويضع المؤتمر التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في صدارة أولوياته لمساعدة الموزعين على تعزيز إيراداتهم، ويركز في عروضه الابتكارية على آليات «تعظيم المبيعات باستخدام المواقع الإلكترونية المبنية على الذكاء الاصطناعي» في جلسة تقدمها الخبيرتان ليزا بيرنز وسارة أربوثنوت.

ويحرص المؤتمر على حماية وتنمية مبيعات الكتب المطبوعة من خلال جلسة متخصصة بعنوان «ما وراء الرفوف: بناء الطلب على الكتب الورقية في عالم رقمي» ما يمنح بائعي الكتب استراتيجيات متوازنة تجمع بين مرونة التجارة الإلكترونية وأصالة الكتاب التقليدي.

وإدراكاً لأهمية تحويل المكتبات ومتاجر بيع الكتب إلى وجهات اجتماعية نابضة بالحياة تسلط الدكتورة بريجيت بولاد، أخصائية في الأدب وتاريخ الفن ومطورة ثقافية، الضوء على ابتكار المساحات من خلال عرض يحمل عنوان «حيث تبني الكتب مجتمعات: إعادة تصور المكتبة كمركز ثقافي».