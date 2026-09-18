محمد المر: «أبوظبي للكتاب» منصة عالمية للمعرفة والثقافة





أكد معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة عالمية للمعرفة والثقافة، وشهد تطوراً كبيراً منذ انطلاقته ليصل اليوم إلى مستوى راق يعكس عقوداً من الجهود الثقافية المتواصلة، مشيراً إلى أن المعرض أصبح أحد أبرز المعارض الأدبية والثقافية التي تقدم للقارئ محتوى ثرياً من المعارف والعلوم والفنون.

وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش اليوم الختامي للمعرض، إنه رافق المعرض منذ نشأته وشهد التطور الذي طرأ عليه عبر عقود عديدة، معتبراً أن ما وصل إليه اليوم يبهج النفس ويثلج القلب بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة، والجهود الحثيثة لأجيال من المهتمين بالشأن الثقافي.

وأوضح أن اختيار مركز أدنيك أبوظبي لاستضافة المعرض أسهم في توفير بيئة متميزة للحدث، مشيراً إلى أن توزيع أجنحة المعرض أتاح لمختلف دور النشر حضوراً متميزاً إلى جانب سهولة التنقل بين الأجنحة.

ولفت إلى أن البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض أُحسن تنظيمه وتخطيطه والاستعداد له، موضحاً أن الضيوف المشاركين فيه من دولة الإمارات ودول الخليج العربي والعالم العربي ومختلف دول العالم، يمثلون نخبة من الكفاءات والمواهب الأدبية والثقافية والعلمية.

وقال إن برنامج المعرض قدم للقارئ والمتلقي كنوزاً من المعارف والعلوم والفنون، مؤكداً أنه يحرص منذ انطلاقته على حضور فعالياته وأنشطته.

وحول مبادرة «أعلام الإمارات»، التي استحدثها معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الحالية لتوثيق التجارب الرائدة لرموز الثقافة والفكر في دولة الإمارات، أعرب معالي محمد المر عن إعجابه بالمبادرة، مؤكداً تقديره لها وفكرتها الرامية إلى إرساء تقليد ثقافي وحضاري ووطني رائد.

وأوضح أن الأجيال المتعاقبة في الثقافة الإماراتية تستحق الاحتفاء بها وتقديم تجاربها إلى الجمهور، بما يتيح للأجيال القادمة الاستفادة منها واتخاذها قدوة في مجالات الأدب والثقافة والفكر والعلوم والفنون.