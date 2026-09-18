متحف اللوفر أبوظبي يطلق «رفيق الفن»

أطلق متحف اللوفر أبوظبي خاصية «رفيق الفن» ضمن تطبيقه للهواتف الذكية، حيث تستخدم الخاصية الذكاء الاصطناعي لجعل تجربة اكتشاف الأعمال الفنية ذات بعد شخصي وتفاعلي، ولتصبح أقرب إلى مجالات اهتمام الزوار، ويمكن للزوار طرح أسئلتهم حول أكثر من 30 عملاً فنياً مختاراً، والحصول على إجابات فورية عبر تجربة محادثة طبيعية وجذابة، متوفرة باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والصينية، والروسية.

وقد صُمِّم «رفيق الفن» ليقدّم تجربة تفاعلية تُسهّل الوصول إلى مجموعة المقتنيات الفنية وتعزّز ارتباط الجمهور بها، إذ يقدّم بذلك أسلوباً جديداً لاستكشاف الفن من خلال الحوار والمحادثة، ويدعو الزوار إلى استكشاف الأعمال الفنية عبر طرح الأسئلة التي تثير اهتمامهم، بما يتيح الاستمتاع برحلة أكثر شخصية وتفاعلية بين أرجاء الأعمال الفنية.

تعتمد تجربة «رفيق الفن» على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتستند إلى خبرات المتحف المتخصصة، ليتيح إجابات فورية على استفسارات الزوار حول الأعمال الفنية المختارة. بالتعاون مع شركتي Ask Mona وNous Digital، وتيسر هذه التجربة الوصول إلى مجموعة مقتنيات المتحف من خلال الاكتشاف والتفسير والتفاعل، وتقرب الزوار إلى القصص الكامنة وراء الأعمال الفنية.

ويُجسد إطلاق هذا التطبيق التزام متحف اللوفر أبوظبي بالابتكار، واستخدام التجارب الرقمية والتقنيات الناشئة لتعزيز التفاعل مع الفن والثقافة. ومن خلال الجمع بين التقنية والخبرة المتحفية، يواصل متحف اللوفر أبوظبي خلق فرص جديدة للجمهور للتواصل مع مجموعة مقتنيات المتحف والقصص المرتبطة بها.