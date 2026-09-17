مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تحتفي بثلاثة عقود من مسيرتها

تحتفي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بمرور 30 عاماً على تأسيسها عام 1996 تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مستعيدةً مسيرة ثلاثة عقود من الاستثمار في الإنسان، وتعليم الفنون، والتبادل الثقافي، ورعاية المواهب الإبداعية الإماراتية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: إن هذه المجموعة التي تحمل اسم أبوظبي تسير قُدُماً لتكون جزءاً مهماً في سعي هذه المدينة الرائدة كي تكون مركزاً مرموقاً للثقافة والفنون على مستوى العالم كلّه.

وأضاف معاليه: "إنني مسرور للغاية لأن المجموعة منذ أن تأسست وحتى الآن، إنما تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أن الثقافة والفنون هي جزء مهم وأساسي في الحياة، تثري مسيرة المجتمع، وتشجّع على التفاعل الناجح بين أصحاب الحضارات والثقافات المختلفة".

وأضاف: "إن الثقافة والفنون هي مجالات مهمة تظهر اعتزازنا بالإمارات ونموذجها الناجح في التسامح والاستقرار والحرص على خدمة المجتمع وتقدّم الإنسان".

ورسّخت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، منذ تأسيسها، مكانتها بوصفها إحدى الركائز الأساسية للمشهد الثقافي في دولة الإمارات. واستثمرت على مدى ثلاثة عقود في الشباب، ورعت المواهب الإماراتية، ووسّعت نطاق الوصول إلى تعليم الفنون، وبنت علاقات ثقافية مستدامة داخل دولة الإمارات وحول العالم.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: "انبثقت فكرة تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن ونهضة المجتمع والشباب والفنانين"، معربة عن أملها في أن تسهم المجموعة في تمكين الشباب من تطوير أنفسهم بفكرٍ متجدّدٍ حر، لمواكبة العصر بأدواته وتقنياته، بما يجسد قيمنا وهويّتنا وسرديّتنا التي تصنع المستقبل.

وتطلق مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بهذه المناسبة، سلسلة خاصة عبر منصاتها الرقمية وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، تجمع بين المواد الأرشيفية والحديثة، وشهادات من أصحاب المعالي والسعادة رعاة وشركاء المجموعة، ونخبة من الشخصيات الثقافية والدبلوماسية البارزة، إلى جانب قصص وتجارب يرويها المبدعون الإماراتيون والعرب ممن حظوا بدعمها في مختلف قطاعات الفنون والإعلام والصناعات الثقافية والإبداعية، ويتصدر هذه السلسلة ثلاثون مبدعاً من خريجي وشركاء برامج المجموعة، يشاركون الجمهور أعمالهم وتجاربهم ورؤاهم حول مسيرة التطور الثقافي في دولة الإمارات وإرث وأثر المجموعة عبر الثلاثين عاماً الماضية.

وتسلّط رؤى وتجارب المبدعين المشاركين الضوء على مسيرة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الممتدة في الاستثمار المستدام لتعليم الفنون وتنمية المواهب الإماراتية.

ووصلت المجموعة إلى أكثر من 150 ألف طالب وطالبة من خلال ما يقارب 2500 مبادرة تعليمية في الإمارات السبع؛ وقد استفاد 2608 مبدعين إماراتيين من 296 فرصة للتطوير المهني وفرتها منذ عام 2004.







