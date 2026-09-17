«مكتبات الشارقة» تساعد الطلبة على رسم مسارهم الأكاديمي والمهني



تفتح «مكتبات الشارقة» أمام الطلبة مساحة لاكتشاف قدراتهم، والتعرف إلى خياراتهم الجامعية، وربط التخصصات التي يفكرون فيها بالمسارات المهنية ومهارات المستقبل، حيث تنظم الدورة الثامنة من «معرض التخصصات الجامعي»، التي تقام في مقر «هيئة الشارقة للكتاب» خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، تحت شعار «ممر المستقبل.. حيث يلتقي الطموح بالإنجاز».

ويتيح المعرض للطلبة وأولياء الأمور التواصل المباشر مع ممثلي الجامعات والكليات والمؤسسات الأكاديمية، والتعرف إلى البرامج الدراسية ومتطلبات القبول والمنح والحياة الجامعية، إلى جانب تجربة اختبار «مقياس» التفاعلي لاستكشاف المهارات والاهتمامات، وما يتقاطع معها من تخصصات ومسارات مهنية، والاستفادة من 36 جلسة وورشة، ضمن مساري «حوارات المستقبل» و«نبض التخصص». ويخصص المعرض يومي 21 و22 سبتمبر للطالبات، و23 و24 سبتمبر للطلاب، فيما يستقبل يومي 28 و29 سبتمبر طلبة المدارس الأجنبية من الذكور والإناث.

وينطلق «معرض التخصصات الجامعي» من أن اختيار التخصص لا يبدأ بالتعرف إلى الجامعات والبرامج المتاحة فحسب، بل بفهم الطالب لقدراته واهتماماته، ومعرفة طبيعة الدراسة والمهارات، التي يحتاج إلى تطويرها، وما يمكن أن يفتحه التخصص أمامه من مسارات مهنية. ومن خلال مفهوم «ممر المستقبل» يجمع المعرض هذه العناصر في تجربة واحدة، تساعد الطلبة على المقارنة بين خياراتهم على أسس أكثر وضوحاً، والنظر إلى قرارهم الجامعي باعتباره الخطوة الأولى في مسار يمتد من الدراسة إلى الحياة المهنية.

وقالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة: «نريد أن يغادر الطالب المعرض وهو يعرف عن نفسه وخياراته أكثر مما كان يعرفه عند دخوله؛ فاختيار التخصص قرار يحتاج إلى معرفة بالذات بقدر ما يحتاج إلى معرفة بالجامعة، ومن هنا تجمع مكتبات الشارقة العامة في مكان واحد الجامعات والخبراء والأدوات ومصادر المعرفة، لتساعد الطلبة على طرح الأسئلة الصحيحة، وفهم ما يناسب قدراتهم وطموحاتهم، وبناء خياراتهم على معرفة واضحة، وهذا الدور يعبر عن مفهومنا للمكتبة بوصفها مساحة ترافق أفراد المجتمع بالمعرفة في القرارات والمراحل التي تصنع مستقبلهم».