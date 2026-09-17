توقيع كتاب «شهاب غانم.. الشاعر والقصيدة» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب





نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الأربعاء، حفل توقيع كتاب «شهاب غانم.. الشاعر والقصيدة» للدكتور ولد متالي لمرابط، وذلك ضمن مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

والكتاب هو الإصدار رقم 43 ضمن سلسلة «أعلام من الإمارات» التي تصدرها المؤسسة، وتوثق لمسيرة المبدعين الإماراتيين الذين أثروا الحركة الثقافية العربية. حضر حفل التوقيع عبد الحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والمحتفى به الدكتور شهاب غانم، والباحث الدكتور عبد الحكيم الزبيدي، والدكتور غانم السامرائي، ونخبة من المثقفين والأدباء والمهتمين بالشأن الشعري.

وقدم الدكتور شهاب غانم شهادة مقتضبة عن تجربته، كما قدم عبد الحميد أحمد شهادة أخرى في تجربة شهاب غانم.

وقال مؤلف الكتاب الدكتور ولد متالي لمرابط إن الدراسة تنطلق من ثلاثة مرتكزات هي: «تجليات الإبداع» مداراً للقراءة النقدية، و«الشعر الإماراتي المعاصر» فضاءً للمقاربة، و«شهاب غانم» نموذجاً بارزاً يمثل حركة الشعر في الإمارات.

وأضاف أن اختيار تجربة غانم جاء لدوافع موضوعية، أبرزها غنى نصه الشعري وتأثيره في مسيرة الشعر العربي المعاصر بوصفه شاعراً مثقفاً ورث مجد الشعر عن أسرة عريقة، واعتمد على ثقافة واسعة ومعرفة عميقة بأصول الشعر قديمه وحديثه، فضلاً عن القيم الإنسانية التي دافع عنها شعراً وترجمة بين العربية والإنجليزية.

وأوضح أن الدراسة اعتمدت على مدونتين أساسيتين هما «الأعمال الشعرية الكاملة» وديوان «مئة قصيدة وقصيدة»، وهي مدونة ضخمة نشرت على مدى عقود في كبريات الصحف والمجلات الثقافية، مشيراً إلى أن العمل بُني على مقدمة وفصلين هما: تحولات الرؤية الشعرية، وجمالية الإيقاع، وخاتمة، وأنه يسلك مساراً مختلفاً عن الدراسات السابقة التي تناولت تجربة غانم مثل «شاعر الحب والسلام» و«حامل المسك» و«طائر الشعر الجميل».

ثم وقع الدكتور ولد متالي لمرابط عشرات النسخ من كتابه وسط حفاوة جميلة من الحضور.

يذكر أن الدكتور شهاب غانم شاعر وأديب ومترجم إماراتي، وعضو مؤسس لمجلة المنتدى الثقافية، ورئيس اللجنة الاستشارية لجائزة محمد بن راشد لشعراء السلام 2016، ومستشار مهرجان القلب الشاعري بدبي منذ 2012. حصل على أكثر من 30 جائزة، منها جائزة طاغور للسلام كأول عربي 2012، وتُرجم شعره إلى 22 لغة، وغنّى من أشعاره نحو 20 فناناً عالمياً بينهم سامي يوسف.

أما مؤلف الكتاب الدكتور ولد متالي لمرابط فهو أستاذ الأدب والنقد ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة نواكشوط، حاصل على دكتوراه بميزة مشرف جداً من جامعة القاضي عياض 2013، وحائز على جوائز منها جائزة الشارقة للتراث الثقافي 2023 وجائزة خليفة التربوية 2021 وجائزة شنقيط 2018.