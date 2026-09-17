«أبوظبي للغة العربية» يتوج الفائزين بمسابقة «الصورة شاهد»



توج سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الفائزين في مسابقة «الصورة شاهد»، خلال الحفل، الذي أقيم ضمن فعاليات المعرض.

وشملت المسابقة 4 فئات، حيث فاز عن فئة «قصر الحصن مبنى»: رياس قادر من الهند، وعن فئة «التصوير بالأبيض والأسود» شارلي فيلاجراسيا من الفلبين، وضمن فئة «الظلّ والنور» محمد السماني من السودان، وعن فئة «التعديل الرقمي» فاز بينو سارادزيك من سلوفينيا.

وقال سعيد حمدان الطنيجي: «إن تكريم الفائزين في المسابقة يجسد الاستراتيجية الثقافية، التي يقودها المركز، ويسعى من خلالها إلى توسيع مفهوم النص، ليصبح الخطاب البصري شريكاً موازياً في صناعة المعرفة، وحفظ الذاكرة الجمعية، بما يدعم صناعة النشر الحديثة، ويثري السردية الإماراتية».

وعكس الإقبال على المشاركة في المسابقة حرص المركز على إشراك فئات متنوعة من المجتمع فيها تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 عاماً للأسرة، كما جاء اختيار «قصر الحصن» محوراً للمسابقة، في هذه النسخة من المسابقة بوصفه أقدم وأبرز معالم أبوظبي.