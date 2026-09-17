تحت رعاية رئيس الدولة.. ذياب بن محمد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

«أبوظبي للكتاب» يعزز الحوار ويعمق التفاهم بين الشعوب

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كرّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، الفائزين في الدورة الـ20 من جائزة الشيخ زايد للكتاب، خلال حفل أُقيم في مركز أدنيك أبوظبي، نظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على هامش فعاليات الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تستمر حتى 18 سبتمبر الجاري.

ورافق سموه خلال حفل التكريم معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

وأكد سموه أهمية الجائزة بوصفها منصة معرفية عالمية تسهم في توسيع نطاق حضور الإبداع العربي على الساحة العالمية، مشيداً بدور الجائزة في ترسيخ دور أبوظبي مركزاً عالمياً لتعزيز الحوار والتبادل المعرفي.

وسلّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الجوائز للفائزين، وهم الكاتب المصري أشرف العشماوي عن فرع الآداب، والباحث المغربي مصطفى رجوان عن فرع المؤلف الشاب، والباحثة العراقية الأمريكية نوال نصر الله عن فرع الترجمة، والكاتب الأردني زهير توفيق عن فرع الفنون والدراسات النقدية، والباحث والمترجم الألماني شتيفان فايدنر عن فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى، والأستاذ الدكتور محمد الخشت من مصر عن فرع المخطوطات والموسوعات والمعاجم. وكرّم سموه مؤسسة الإمارات للآداب من دولة الإمارات عن فرع النشر والتقنيات الثقافية.

وكرّم سموه الفنانة المصرية نجاة الصغيرة، الفائزة بلقب «شخصية العام الثقافية»، تقديراً لعطائها الفني المتميز، وإسهاماتها البارزة في خدمة اللغة العربية من خلال أعمالها الغنائية التي شكلت جزءاً راسخاً من الوجدان الثقافي العربي، ومسيرتها التي عكست الدور الحيوي للفن في تعزيز التواصل بين الشعوب والثقافات، والإسهام في الحفاظ على الهُوية الثقافية وترسيخ حضورها لدى الأجيال.

وكان سموه قد زار، فعاليات الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب. وقام سموه بجولة في قاعات المعرض وأجنحته الرئيسية، التقى خلالها عدداً من الناشرين والمشاركين، واطلع على أحدث الإصدارات، والمشاريع الرقمية، والبرامج المقدمة من خلال المعرض.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية المعرض في توفير منصة تجمع الثقافات والأفكار تحت سقف واحد، ودوره في دعم الأجيال الجديدة من القراء، إلى جانب تعزيز الحوار وتعميق التفاهم بين الشعوب. وأشاد سموه بجهود المنظمين في إبراز الثقافة الأصيلة لدولة الإمارات، مؤكداً دور الثقافة والقراءة في بناء الإنسان، وترسيخ التماسك المجتمعي.

سموه يسلم إيزابيل بالهول تكريم مؤسسة الإمارات للآداب