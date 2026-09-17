صندوق الوطن يحتفي بجهود «أم الإمارات»

شهدت فعاليات وأنشطة جناح صندوق الوطن المشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب احتفاء خاصاً بالدور التاريخي والريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم ورعاية وتمكين المرأة الإماراتية.

وركزت فعاليات الجناح التي تحمل شعار «أسرة تنمو بالقيم... وامرأة تلهم الأثر» على تعزيز مكانة المرأة الإماراتية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الكتّاب والشعراء والفنانين.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بالجهود الوطنية والإنسانية المقدرة لسمو «أم الإمارات»، مؤكداً أن مسيرتها المباركة تمثل النموذج الأسمى محلياً وعالمياً في دعم وتمكين المرأة، فبصمات «أم الإمارات» تجاوزت حدود الوطن لتصنع أثراً إنسانياً ممتداً، لافتاً إلى أن احتفاء جناح صندوق الوطن بجهود سموها هو تعبير عن أسمى آيات الوفاء والعرفان لرمز العطاء والإلهام، وتأكيد على الالتزام بتنشئة أجيال شابة تستلهم من رؤيتها قيم الإبداع، والاستدامة، والاعتزاز بالهوية الوطنية.

من جانبه أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن فعاليات الجناح ركزت على تقديم منبر ثقافي متكامل، يحتفي بالإنجازات التاريخية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودورها الريادي في دعم وتمكين ابنة الإمارات.

وذكر أن الفعاليات تضمنت برنامج «مسرح دمى صندوق الوطن»، الذي يحمل رسائل تعليمية وتراثية مبسطة للأطفال، تلتها جلسة «جيل الاستدامة»، قدمت خلالها غاية الأحبابي، سفيرة اليونيسيف لـ COP28، رؤيتها تحت عنوان «أحلام إماراتية لمستقبل أفضل»، ومسابقة «الهوية معرفة»، وفقرة قراءات في حب الإمارات التي عكست قيم الولاء والانتماء للوطن.