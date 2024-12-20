تجارب ثقافية وترفيهية مشوقة في "ليالي حتا الثقافية"

تستهدف "ليالي حتا الثقافية" في نسختها الرابعة التي تنطلق بعد غد، تقديم تجربة متكاملة للزوار تجمع بين العناصر التاريخية والطبيعية والثقافية التي تساهم في تعزيز مكانة منطقة حتا على الخريطة السياحية.

وتأتي "ليالي حتا الثقافية" التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" حتى الأول من يناير المقبل، تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة في المنطقة وتعزيز مكانتها الثقافية والفنية.

ويشمل برنامج الفعاليات سلسلة من الأنشطة التي تحتفي بثقافة المنطقة، مثل الأمسيات الشعرية بمشاركة شعراء من حتا والعروض الفلكلورية الفنية التي تقدمها فرق متخصصة في الفنون الشعبية مثل الحربية والعيالة والعازي فضلا عن جلسات موسيقية على الربابة وآلة العود، وعروض السيارات الكلاسيكية وجولات الدراجات النارية.

وتشمل الأنشطة كذلك برنامجا ثريا من ورش العمل حول علوم الفلك ورصد النجوم، وفنون الخط العربي، والحرف اليدوية التقليدية، إلى جانب ركن مخصص للألعاب الشعبية لإثراء تجارب الأطفال وسوق شعبية لعرض إبداعات الأسر المنتجة.