«سوق السفر العربي» ملتقى الحضارات

أصبح معرض سوق السفر العربي في دبي منصة اقتصادية وسياحية وثقافة حيوية، توفر لقاء الدول والوزارات والشركات، من أنحاء المعمورة قاطبة، لعقد الشراكات والاتفاقات وتوثيق التعاون والتواصل، وهو ما يعكس مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة والإبداع والتقارب الحضاري والتعريف بتراثات وإمكانات الشعوب وقدراتها المتطورة.

وفي الصورة نساء إماراتيات بالزي التقليدي، مع مجموعة من موظفات «طيران الإمارات»، في رمزية دالة، تروي فرادة دبي، التي نجحت في تقديم نموذج عالمي ملهم، يجمع بين التراث والجذور من جهة والعصرنة من جهة أخرى، في ميادين الريادة كافة .