«دبي للثقافة» و«آرس إلكترونيكا» يستكشفان آفاقاً جديدة للتعاون الإبداعي



زارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، مركز «آرس إلكترونيكا» في مدينة لينز، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد «دبي للثقافة» إلى النمسا، بهدف تعزيز التواصل مع المؤسسات والمراكز الإبداعية الدولية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الثقافة والفنون الرقمية والواعدة.

كذلك يشارك الوفد في مهرجان «آرس إلكترونيكا»، الذي تستضيفه مدينة لينز حتى 13 سبتمبر الجاري، انطلاقاً من حرص «دبي للثقافة» على مواكبة أحدث التجارب والممارسات العالمية في هذه المجالات، وتجسيداً لالتزامها ببناء شراكات دولية تدعم تطور المنظومة الثقافية والإبداعية في دبي، سعياً لترسيخ مكانة الإمارة مرجعاً ثقافياً عالمياً، رائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة بالإرث الإماراتي.

وخلال الزيارة، قام وفد «دبي للثقافة» بجولة شاملة في مركز «آرس إلكترونيكا»، حيث كان في استقبال الوفد أندرياس باور، مدير عام المركز، الذي قدم شرحاً مفصلاً حول مرافق المركز ومعارضه وتجاربه التفاعلية، ومنهجيته في الجمع بين الفن والتكنولوجيا والعلوم، وتوظيف هذه المجالات في فهم التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

واطّلع وفد الهيئة خلال جولته في المركز على مجموعة من مشاريعه ومبادراته في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلوم الأعصاب والتكنولوجيا الحيوية والفضاء والمناخ والفنون الرقمية وغيرها، وتعرّف إلى أساليب توظيف التقنيات الحديثة في تقديم موضوعات علمية وفنية معقدة ضمن بيئة تفاعلية.

كما استمع الوفد إلى شرح حول فلسفة المركز القائمة على تحويله إلى مساحة تربط الفنانين والعلماء والباحثين بالجمهور، وتشجع على التجريب والتعلّم والحوار. كما شملت الجولة تجربة (Deep Space 8K) الرقمية الغامرة، التي توظف تقنيات العرض فائقة الدقة وأنظمة التتبع التفاعلية لعرض الأعمال الفنية والتصورات العلمية والمحتوى الثقافي ضمن فضاء رقمي واسع النطاق. واطّلع الوفد على الإمكانات التي توفرها هذه التقنية في ابتكار أساليب جديدة لسرد القصص ولتقديم المعرفة والبيانات، وتعزيز تفاعل الجمهور مع الأعمال الفنية والثقافية والعلمية.

ضم الوفد كلاً من: شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، وميثاء علي البلوشي، مدير إدارة الفنون الواعدة في «دبي للثقافة»، وأحلام البناي، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل ومدير إدارة الفنون البصرية بالإنابة في الهيئة، وسارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الهيئة.

ويعد مركز «آرس إلكترونيكا» الذي افتُتح عام 1996 ويحتفي هذا العام بمرور 30 عاماً على تأسيسه، أحد أبرز مكونات منظومة «آرس إلكترونيكا» في مدينة لينز النمساوية، ويوفر على مدار العام بيئة ملهمة للبحث والتجريب والتعليم واستكشاف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا ودورها في تشكيل المستقبل.

من جهة أخرى، زار وفد الهيئة مركز التصميم، الذي يُعد من أبرز الوجهات في مدينة لينز لاستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، وتجول في مساحاته متعددة الاستخدامات، واطلع على مرافقه وإمكاناته في احتضان برامج ثقافية وإبداعية متنوعة. كما شهد الوفد حفل توزيع جوائز «بري آرس إلكترونيكا»، إحدى أبرز محطات مهرجان «آرس إلكترونيكا»، التي تحتفي بالمبدعين والفنانين في مجالات الفن والتكنولوجيا والمجتمع، وتكرّم الفائزين بجائزة «غولدن نيكا» المرموقة، إلى جانب الفائزين بجوائز ومبادرات دولية أخرى.