اختتام فعاليات «ملتقى شباب المعرفة» في المغرب

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فعاليات «ملتقى شباب المعرفة»، الذي نظمته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في العاصمة المغربية الرباط.

وشهد الملتقى، الذي أقيم يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، مشاركة واسعة ضمت نخبة من المسؤولين والخبراء وقادة الفكر والشباب من عدة دول.

وسجل الملتقى على مدى يومين حضوراً جماهيرياً ورقمياً واسعاً ضم أكثر من 3500 شاب وشابة حضورياً وعبر تقنية التوأمة الرقمية، فيما سجلت جلساته عبر البث المباشر والمنصات الرقمية أكثر من 5.5 ملايين مشاهدة ووصولاً من عدة دول ضمت: الإمارات، ومصر، وأذربيجان، وتتارستان، ما يعكس تنامي الاهتمام بقضايا المعرفة والتنمية لدى الأجيال الشابة، ودور الملتقى في إشراكها في الحوارات التنموية الهادفة.