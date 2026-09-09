دور المرأة الإماراتية بين الأصالة والمعاصرة

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية، ضمن موسمه الثقافي للعام 2026، ندوة حوارية بعنوان «دور المرأة الإماراتية في الأسرة بين المعاصرة والحداثة»، بالتزامن مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل».

سلّطت الندوة الضوء على مسيرة ابنة الإمارات ودورها المحوري بوصفها شريكاً أصيلاً في بناء الأسرة، وتنشئة الأجيال، ودفع عجلة التنمية، إلى جانب إبراز حضورها المتنامي في مختلف مجالات العمل والعلم والمشاركة المجتمعية، مع التزامها العميق بالحفاظ على منظومة القيم والهوية الوطنية والانتماء داخل الأسرة والمجتمع.

وشهدت الندوة مشاركة نخبة من الباحثات والأكاديميات. واستعرضت النقاشات مسيرة المرأة الإماراتية منذ ما قبل قيام الاتحاد عام 1971 وما أدته من أدوار، وصولاً إلى الإنجازات التي حققتها اليوم.

وتطرقت الجلسة إلى دور المرأة الإماراتية الجوهري في تربية الأطفال وغرس القيم والمبادئ وتعزيز الهوية والانتماء لديهم.