برنامج ثقافي غني في مشاركة مؤسَّسة محمد بن راشد للمعرفة بـ«أبوظبي للكتاب»

تحت شعار «بيت المعرفة»، أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها في الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إحدى أبرز الفعاليات الفكرية والمعرفية على مستوى المنطقة والعالم، والتي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وتستعد المؤسَّسة من خلال مشاركتها لتقديم برنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة النوعية التي تسهم في دعم الحراك الفكري وتعزيز الإنتاج المعرفي محلياً وعالمياً.

وتجسِّد هذه المشاركة التزام المؤسَّسة بمواصلة دورها في دعم قطاع النشر والتوزيع العربي وإثرائه، والإسهام في إعداد جيل يمتلك أدوات المعرفة، قادر على قيادة الإنتاج الفكري في مختلف المجالات، بما يعزز مكانة دولة الإمارات بوصفها منارةً للحوار الحضاري ومنصةً لتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل بين مجتمعات المعرفة.

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن مشاركة المؤسَّسة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تنسجم مع رؤيتها الهادفة إلى ترسيخ المعرفة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية وبناء المستقبل، وتعكس التزامها بدعم النهضة الفكرية العربية وتوسيع حضور المنطقة في المشهد المعرفي على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال: «إن بناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً يبدأ ببناء الإنسان، والاستثمار في قدراته، وتمكينه من أدوات المعرفة التي تتيح له فهم التحولات المتسارعة وصناعة الفرص والاستجابة لمتطلبات المستقبل. ومن هذا المنطلق، تأتي مشاركتنا في معرض أبوظبي تأكيداً لدورنا في جعل المعرفة قوةً دافعة للتنمية عبر محتوى نوعي يثري العقول، ويحفّز التفكير والإبداع، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الأجيال. كما نحرص من خلال برامجنا ومبادراتنا على ترسيخ القراءة بوصفها ممارسة يومية مستدامة، وتعزيز قيم الابتكار والتجديد، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وانفتاحاً وقدرةً على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل».

وخلال مشاركتها، تستعرض المؤسَّسة أبرز برامجها ومستجدات مبادراتها الرائدة، التي تتضمن: «مركز المعرفة الرقمي»، و«استراحة معرفة»، و«بالعربي»، ومبادرة «مهارات المستقبل»، إلى جانب «برنامج دبي الدولي للكتابة»، و«جائزة المعرفة». ويقدم كل برنامج على مدى أيام المعرض مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل والأنشطة التفاعلية الموجهة للأطفال واليافعين، إلى جانب لقاءات مع المؤلفين والناشرين، وحفلات إطلاق وتوقيع عدد من الإصدارات الجديدة المميزة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المؤسَّسة على الحضور الفاعل في أبرز المعارض والفعاليات الفكرية والمعرفية على الساحة الدولية، بما يعزز تواصلها مع الكتّاب والقرّاء والمفكرين وروّاد المجال من مختلف أنحاء العالم، ويسهم في إتاحة المعرفة أمام مختلف شرائح المجتمع وفئاته.