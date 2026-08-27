المرأة الإماراتية.. مسيرة إنجازات ذهبية

يمثل الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية في هذا العام، تتويجاً لمسيرة نوعية ذهبية، من التمكين والحضور المؤثر في سياقات إسهامات وبصمات الإماراتية في مسيرة التنمية المجتمعية وصون مكتسبات الاتحاد. وتتجلى هذه المحاور والنقاط فريدة وضاءة في مضامين «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، الذي انطلق أمس، حيث تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، تزامناً مع احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، والذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.