انطلاق مهرجان «طريقك إلى اكتشاف أبوظبي» في موسكو للتعريف بالتراث الإماراتي

انطلقت أمس فعاليات مهرجان «طريقك إلى اكتشاف أبوظبي» الذي يعقد في ساحة مانيجنايا في العاصمة الروسية موسكو حتى 23 أغسطس الحالي، بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وبدعم من حكومة موسكو وسفارة دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وذلك ضمن برنامج «صيف موسكو» الذي أطلقه عمدة المدينة.

ويتيح المهرجان للجمهور على مدى خمسة أيام فرصة للتعرف إلى الثقافة الإماراتية وتراثها الغني وإبداعها وكرم ضيافتها الأصيل، كإحدى أبرز الوجهات السياحية والثقافية في العالم.

ويهدف المهرجان، المفتوح مجاناً أمام الجمهور، إلى تجسيد روح أبوظبي من خلال برنامج متنوع يجمع بين العروض الحية والتجارب التفاعلية والحرف التقليدية المأكولات الإماراتية الأصيلة وورش العمل المتخصصة.

وسواء كان الزوار يخططون لزيارة مختلف مناطق الإمارة مستقبلاً أو يتعرفون إليها للمرة الأولى، سيحظون بفرصة استثنائية لاكتشاف تقاليدها وقصصها وتجاربها الفريدة التي تعكس أصالة الإمارة وتنوعها.

ويقدم المهرجان عروضاً حية يومية، تتيح لسكان موسكو وزوارها فرصة التعرّف إلى الموسيقى الإماراتية والاستمتاع بها من خلال عروض جماعية وثنائية وفردية، إلى جانب فنون الأداء الإماراتية، ومن بينها العيالة والحربية، فقد أُدرج فن العيالة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لليونسكو.

كما يضم المهرجان عدداً من الأجنحة التفاعلية التي تسلط الضوء على التراث الإماراتي الغني والحرف التقليدية، ويستعرض «بيت الحرفيين» مجموعة من الحرف الإماراتية منها التلي والخوص والسدو وصناعة الفخار، إلى جانب مجموعة من الورش التي تتيح للزوار تعلم واكتساب بعض المهارات على أيدي حرفيين مختصين.

ويستعرض «بيت القهوة» تقاليد إعداد وتقديم القهوة العربية كما هو متعارف عليه في المجلس الإماراتي التقليدي من خلال عرض حي يستعرض أساليب تحضير أحد أبرز رموز الضيافة الإماراتية.

ويستعرض «الجناح البحري» ارتباط أبوظبي التاريخي بالبحر، من خلال عروض حية لصناعة الحبال وأدوات الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، وشباك الصيد والقراقير، احتفاءً بالإرث البحري الذي أسهم في تشكيل تاريخ الإمارة.

ويقدم المهرجان تجربة بصرية غامرة من خلال «جناح قُبَّبي» يضم عروضاً بانورامية بزاوية 360 درجة لأبرز معالم أبوظبي، ما يتيح للزوار الانطلاق في رحلة بصرية تستلهم المواقع الثقافية والطبيعية والمعالم السياحية الحائزة على جوائز عالمية في الإمارة.

ويستطيع الزوار أيضاً استكشاف نكهات أبوظبي الأصيلة عبر مجموعة من الأطباق الإماراتية التقليدية، بما في ذلك المضروبة والدنقو والهريس، إلى جانب تشكيلة من الحلويات الشعبية مثل اللقيمات والرنجينة، بالإضافة إلى التمور الطازجة.

كما يتيح المهرجان فرصة التسوق من مجموعة مختارة من المنتجات التراثية، والحرف اليدوية والعطور الإماراتية المتوفرة في مختلف الأجنحة.







