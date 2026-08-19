«أيام الشارقة المسرحية» الـ36 تنطلق 17 مارس

تنطلق أيام الشارقة المسرحية بدورتها الـ36 يوم 17 مارس المقبل.وأعلنت اللجنة العليا المنظمة فتح باب تلقي ملفات المشاركة من الفرق المسرحية المشهرة اعتباراً من اليوم وحتى 30 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الذي عقد الأربعاء (19 أغسطس) في قصر الثقافة برئاسة أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير «الأيام»، وحضور الأعضاء إسماعيل عبد الله، وعبد الله راشد، ومحمد جمال؛ تحضيراً للدورة الـ36 من التظاهرة الفنية الثقافية التي تستمر حتى 24 مارس المقبل وتتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية، وتشهد أنشطة فكرية ونقدية وورشاً تدريبية.

وثمّن الاجتماع، في مستهله، جهود الفرق المسرحية بإداراتها ومبدعيها خلال الدورة الماضية، وكذلك مشاركات الفنانين والأكاديميين العرب في الفعاليات المصاحبة.

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية أُسست عام 1984، وإلى جانب المسابقة الرسمية للعروض، تشهد مجموعة من الأنشطة المصاحبة، من بينها: جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي، وجائزة الشخصية المحلية المكرمة، والملتقى الفكري، وملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفعاليات.