فن الحوار المؤثر في متحف الاتحاد 28 و30 الجاري

في إطار جهودها الهادفة إلى إثراء الحركة الثقافية في دبي، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والجلسات النقاشية ضمن مبادرتها «حديث المكتبات»، التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة» وتدعم استراتيجية جودة الحياة في دبي، وتهدف إلى تعزيز التفاعل بين المبدعين والجمهور، وإبراز تجاربهم ومساهماتهم في دعم المشهد الإبداعي المحلي.



وفي هذا السياق، يستضيف متحف الاتحاد ورشة «تقنيات كتابة وإدارة الحوارات المؤثرة»، التي ستقدمها الدكتورة بروين حبيب خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، وستتناول أساليب بناء محاور الحوار وتحديد أهدافه، وطرق صياغة أسئلة نوعية تُحفّز النقاش وتحافظ على إيقاعه، وإدارة النقاش والتفاعل مع الضيوف، إلى جانب أساليب التعامل باحترافية مع المواقف غير المتوقعة.

وأبرز التحديات والأخطاء الشائعة في إدارة الحوارات. كما ستتيح الورشة للمشاركين فرصة التدرب على إعداد حوارات متماسكة تحقق رسائلها بوضوح وفاعلية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم في كتابة وإدارة الحوارات الثقافية والإعلامية بثقة وكفاءة.