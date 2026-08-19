طلبة الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة يطلعون على تاريخ الإمارات وتراثها



استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية وفداً من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، في زيارة علمية إلى مقره، اطلع خلالها الطلبة على محطات مضيئة من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها، وتعرفوا على ما يقدمه الأرشيف والمكتبة الوطنية من مصادر وخدمات معرفية للباحثين وأفراد المجتمع.

وأعدّ الأرشيف والمكتبة الوطنية للوفد برنامجاً تثقيفياً ووطنياً يهدف إلى تعزيز قيم الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن، وترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلبة، وتعريفهم بإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه الوطنية والإنسانية التي أسهمت في بناء دولة الإمارات ونهضتها.

استهل برنامج الزيارة بمحاضرة وطنية بعنوان «الشيخ زايد الوالد والقائد»، تناولت جوانب من شخصية الوالد المؤسس ودوره في تأسيس دولة الإمارات وترسيخ دعائم الاتحاد، وما اتسم به من حكمة وبعد نظر وحرص على بناء الإنسان وتعزيز قيم الوحدة والتلاحم الوطني.

وجال الطلبة بعد ذلك في قاعتي المطالعة بالمكتبة؛ حيث اطلعوا على ما فيهما من مصادر ومراجع ودراسات أكاديمية ورقية ورقمية توثق تاريخ دولة الإمارات وتراثها، إلى جانب تاريخ منطقة الخليج العربي.

وزار الوفد قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي توثق محطات من تاريخ الدولة ومسيرة الاتحاد، وتستعرض من خلال الوثائق والصور والمحتوى التفاعلي مراحل تطور الإمارات قبل قيام الاتحاد وبعده، وتراث الإمارات السبع، بما يعزز وعي الأجيال بتاريخ وطنهم وهويتهم الوطنية.

وشملت الجولة أيضاً قاعة الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، التي تضم مقتنيات ووثائق وصوراً نادرة توثق محطات مهمة في تاريخ الدولة، وتسلط الضوء على سيرة الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وإسهاماته في خدمة الوطن.

ويذكر أن هذه الزيارة قد جاءت في إطار حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على تعزيز شراكاته مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، ودعم جهود التنشئة الوطنية للأجيال، وإتاحة المعرفة التاريخية للطلبة بأساليب تفاعلية تسهم في تعزيز وعيهم بتاريخ وطنهم وتراثه، وترسيخ قيم الهوية الوطنية والاعتزاز بالمنجز الإماراتي.