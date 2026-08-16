انطلاق فعاليات ورشة "الإخراج" في كلباء

انطلقت أول من أمس ورشة "الإخراج" ضمن فعاليات دورة عناصر العرض المسرحي في المركز الثقافي لمدينة كلباء، تحضيراً للدورة الثالثة عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الفترة من 25 سبتمبر إلى 1 أكتوبر القادمين.

وركز برنامج اليوم الأول للورشة -التي تستمر لعشرة أيام- تحت إشراف الفنان المصري الدكتور جمال ياقوت، على مرحلة اختيار المخرج لنص العرض وتحليله. كما ناقش الدكتور ياقوت مع المتدربين معايير اختيار النص، مشيراً إلى ضرورة أن يتوافر الدافع الحقيقي وأن يمس النص المخرج في عاطفته وفكره.

تطرقت الورشة كذلك إلى ضوابط إعداد النصوص، وأهمية أن يأتي إعداد النص وفق الضرورة الفنية وتجنب التعديل العشوائي للنصوص.

وتحدث ياقوت عن ضرورة أن يدرس المخرج شخصية المؤلف والبيئة الاجتماعية والتاريخية للنص، وتحديد الثيمة التي يحملها والرسالة التي يعبر عنها.

وتناولت المحاضرة العلاقة التكاملية بين الأحداث، والشخصيات، والمكان، والقيم الفكرية والجمالية لكل فعل درامي، إضافة إلى تحليل الشخصيات الرئيسية والثانوية عبر أبعادها الثلاثة الجسدية والنفسية والاجتماعية وتطورها عبر مسار الأحداث.

وتحدث ياقوت عن ضرورة التعامل مع الحوار باعتباره فعلاً درامياً يطور الحدث، واستعرض الفرق بين اللغة العامة وخصوصية اللغة الخاصة بكل شخصية، كما تحدث عن أشكال الصراع المسرحي بنوعيه الداخلي والخارجي.



