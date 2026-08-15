دبي.. أمسيات فنية تُنعش ليالي المدينة



لا تهدأ دبي في الصيف عن نسج حكاياتها الفنية؛ فبين أضواء المدينة وإيقاعها المتسارع، تتنوع الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر أغسطس، لتمنح الجمهور مساحات من الترفيه والمرح، وتفتح أمامهم أبواباً لتجارب استثنائية تجمع بين الفن والموسيقى والعروض المبتكرة، لتتحول دبي إلى وجهة نابضة بالحياة والإبداع.

وفي هذا السياق، سيكون زوّار «سيتي سنتر ديرة» على موعد 16 أغسطس، مع فنونٍ استعراضية رائعة، وعروض راقصة تنبض بالحيوية، وألعابٍ بهلوانية تخطف الأنفاس ضمن النسخة الأولى من «احتفالات العروض الترفيهية لمفاجآت صيف دبي».

وتواصل «مفاجآت صيف دبي» فعالياتها وعروضها حتى 30 أغسطس في مختلف مراكز التسوق في المدينة مقدمة باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية وتجارب التسوق الاستثنائية.

وتحتضن دبي حفلاً موسيقياً للفنان «لاكي علي»، الشهير بلقب «ملك البوب الهنديّ» وذلك في «كوكا كولا أرينا» 16 أغسطس، حيث سيقدم باقة من أروع أعماله الفنية. ويعد لاكي علي أحد أبرز نجوم الموسيقى في الهند، والذي يواصل مسيرة نجاحاته.

وتستضيف «كوكا كولا أرينا» في 21 أغسطس، نجم الكوميديا الهنديّ والممثل «البوليووديّ» الشهير «سونيل غروفر»، ليعيش معه الجمهور أمسيةً مليئة بالضحك والمواقف المرحة. يُعيد «غروفر» في هذا العرض تقديم شخصياته الشهيرة، مثل «جوثي» و«الدكتور مشهور غولاتي» و«رينكو بهابي»، في أداءٍ يُبرز قدرته على الإضحاك وموهبته الملفتة في التقليد، وسرعة بديهته في إطلاق طرائف تثير الضحك والتفاعل المميّز بينه وبين الحضور.



«بيت ذا هيت»



ويقام حفل اختتام سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» لهذا الموسم في دبي، مع الأمسية الموسيقية الرائعة التي تُقام على مسرح «مركز دبي التجاري العالمي» في 22 أغسطس، حيث يحييه الفنان الأردني عزيز مرقة، الشهير بأسلوبه المميز الذي يجمع بين موسيقى «الروك» و«الجاز» و«البوب العربي». ينضم إليه نجم موسيقى «الهيب هوب» اللبناني «بيغ سام» الذي يمتلك شهرةً واسعة بفضل أغنياته التي نالت إعجاب الكثيرين في المنطقة واحتلت المراتب الأولى.

ويكتمل برنامج هذا الحفل مع مغني «الراب» المصري الشهير «ليغي سي» الذي يُعتبر أحد أبرز الأصوات الشابة في عالم موسيقى «الهيب هوب» العربية.

ويحيي «الدي جي» الإنجليزي- النرويجي الشاب «آلن وكر» حفلاً في دبي 22 أغسطس، ليستمتع الجمهور بمهارته في ابتكار أجواءٍ مختلفة من الموسيقى الإلكترونية، ويكتشفوا سر نجاحه وحصول أعماله على أكثر من 9 مليارات مشاهدة عبر «يوتيوب»، مع نحو 150 مليون متابع لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقام في دبي معرض «جي بي إكس» الترفيهي الذي يشكل أبرز احتفاليةٍ تشهدها المنطقة بالثقافة والتقاليد والابتكارات اليابانية، من 20 حتى 23 أغسطس في «مركز دبي التجاري العالمي». تتواصل أعمال هذا المعرض على مدار 4 أيام حافلة بالأنشطة والفعاليات المتنوعة، ويشكل حدثاً يترقبه عشاق «الأنمي» ومحبو التاريخ والثقافة والراغبون في الاطلاع على كل جديد، حيث يعيش الجميع تجربةً آسرة تحتفي بغنى التراث الياباني وما فيه من إبداعات.

وتستضيف دبي أمسية كوميدية ناطقة باللغة العربية، نجمها رامي جبر، حيث يقدم عرضه الارتجالي المباشر على مسرح «مركز مؤتمرات جافزا ون» في 28 أغسطس. نجح هذا النجم الكوميدي والممثل السينمائي السوري الموهوب في تحقيق شهرة واسعة له في مختلف أنحاء المنطقة، بفضل إطلالاته في مسلسلاتٍ تلفزيونية شهيرة، إلى جانب ما ينشره من محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يحظى بانتشار واسع، وحضوره المسرحي الملفت.



«استعراض ميامي 3.0»



وتحيي فرقة «ميامي» الكويتية حفلاً فنياً تحت عنوان «استعراض ميامي 3.0» وذلك على مسرح «كوكا كولا أرينا» في 29 أغسطس. ومنذ انطلاقها في العام 1991، أسرت هذه الفرقة الأسماع في الدول العربية والعالم، بفضل عروضها المبتكرة وأغنياتها التي حققت شهرةً لا مثيل لها، مثل «بستانس» و«يا عمري أنا» و«يا حلوكم»، وكرست موقعها كإحدى أبرز الفرق الموسيقية في الخليج والعالم العربي.

ينتظر عشاق الموسيقى الفلبينية الأصلية أمسية استثنائية مع عرضين رئيسيين منفصلين يقدمهما النجمان «إيلي بوينديا» و«تشيتو ميرندا» في «كوكا كولا أرينا» يوم 30 أغسطس. سيعتلي كل منهما المسرح مع فرقته، حيث يقدم «بوينديا»، مجموعة من أغانيه الشهيرة المنفردة إلى جانب أغانٍ كلاسيكية لفرقة «إريزر هيدز»، بينما يقدم «ميرندا» مجموعة من أعماله الفردية المفضلة لدى الجمهور وأشهر أغاني فرقة «باروكيا ني إدغر».