«حواريّات».. من ناصية الشعر إلى واحة الثقافة

يواصل برنامج «حواريات» في مؤسسة الشارقة للفنون استعادة تجارب وأصوات أسهمت في تشكيل المشهد الثقافي والفني محلياً وعربياً، إذ يستضيف في جلسته الثانية الدكتور يوسف عيدابي، المستشار الثقافي في دارة «الشيخ الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية»، وذلك يوم السبت 15 أغسطس، في تمام الساعة 6:00 مساءً، في مبنى الطبق الطائر.

وتقام الجلسة تحت عنوان «من ناصية الشعر إلى واحة الثقافة»، ويديرها الفنان إسماعيل الرفاعي مدير قسم الترجمة والمحتوى العربي في المؤسسة، لتضيء على أبرز محطات مسيرة الدكتور عيدابي الممتدة على مدى عقود من الإبداع والعمل والتخطيط الثقافي، وصولاً إلى إسهاماته في بناء وتطوير عددٍ من المشاريع والمؤسسات الثقافية.

كما تستعيد الجلسة فصولاً من هذه المسيرة الثرية، بما تحمله من تجارب ورؤى ارتبطت بمراحل مفصلية في الحياة الثقافية، فمن ناصية الشعر إلى خشبة المسرح، ومن العمل الصحفي إلى واحة الثقافة وغروسها المثمرة في إمارة الشارقة.

ويعد الدكتور يوسف عيدابي أحد الأسماء البارزة في المشهد الثقافي العربي، وهو شاعر ومسرحي وناقد سينمائي وأكاديمي. وشغل سابقاً منصب عميد معهد الموسيقى والمسرح في الخرطوم، وأستاذاً جامعياً في جامعات السودان ورومانيا والإمارات العربية المتحدة.

وصدر له العديد من المؤلفات، أبرزها: الوافي في تاريخ المسرح في السودان (الهيئة العربية للمسرح، 2025)، والتراث الشعبي في الإمارات (معهد الشارقة للتراث، 2014–2024)، وفن الصوت الخليجي (معهد الشارقة للتراث، 2022)، والفن الجديد في الإمارات (2018).

وعلى امتداد رحلته مع الثقافة حاز الدكتور عيدابي عدداً من الجوائز والتكريمات.