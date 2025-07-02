«سنع إماراتي» تنقل التراث من الكبار للصغار

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مبادرة «اختصاصي سنع إماراتي»، تحت شعار «في حضن الجدة مودة تحمي وحكاية تبني»، وتقدمها مجموعة من الأمهات والجدات من برنامج «العلم نور» واللاتي أنجزن التعليم في فصول محو الأمية التي كانت مدتها 7 سنوات.

ولكن هذه المجموعة من أمهاتنا كان لديها طموح كبير في الاستمرار بالتعلُّم أو بالتعليم من خلال نقل خلاصة تجاربها وخبراتها للآخرين، فكانت مبادرة «اختصاصي سنع إماراتي»، التي انطلقت في عيد الأضحى المبارك الأخير.

وتشير ناعمة الزرعوني، مدير إدارة التثقيف الاجتماعي في الدائرة والمشرفة على المبادرة، إلى أن مبادرة «اختصاصي سنع إماراتي» تأتي ضمن مبادرة «العلم نور» للتعليم المستدام لكبار السن، تحت شعار «نمكن لجودة تُعاش وأثر يُلهم»، والتي تتيح لكبار السن متابعة نشاطهم بعد انتهائهم من فصول التعليم غير النظامي، الذي يحتوي على فصول دراسية لكبار السن.

ومن ضمن الأهداف تمكينهم من دور فاعل في المجتمع عبر نقل التراث والقيم الإماراتية للأطفال بطريقة تفاعلية.

وقالت إن الهدف منها هو تمكين كبار المواطنين من مجالسة الأطفال في حضانات إمارة الشارقة لغرس القيم وإحياء التقاليد، ولتعزيز المحبة ورواية الحكايات التي تحتفظ بها الجدات في ذاكرتهن عن الماضي الجميل والعادات والتقاليد التي كانت متبعة.