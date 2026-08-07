اطلاق كتاب "حُمَّى التريند" لعايدة القمش

أصدرت "بلو برنت للنشر | هيلشاير ميديا"، الكتاب الجديد للكاتبة والمستشارة الإعلامية عايدة عبد الحميد القمش، بعنوان: «حُمَّى التريند - إعلامُ الأزماتِ بين وهمِ المشاهيرِ وفوضى الخوارزميات.. دليلُ الجاهزيةِ الإنسانية»، والذي يصدر في طبعته الأولى لعام 2026 بتصميم راقٍ وإخراج فني متميز يُجسد ثقل الطرح وعمق الفكرة المعرفية والإعلامية.

واستُهِلَّ الكتاب والذي يقع في 74 صفحة، تحت إشراف عام لشركة "عايدة ميديا – الإمارات" وتدقيق لغوي للأستاذة أمل عبد الحميد علي، بنصوص إنسانية ووجدانية رفيعة كشفت عن البُعد الروحي والفلسفي للعمل، حيث استفتحت المؤلفة كتابها بـ"بوحٌ" صادق أهدته: "إلى العقلِ الذي رفضَ أن يكونَ "ترينداً"... في زمنٍ يُرادُ له أن يغيب...!

ويتضمن الكتاب تحليلاً لمفاهيم "الحُمّى الرقمية" واقتصاد الانتباه عبر أربعة محاور رئيسية، ويختتم الكتاب بـ "دليل الجاهزية الإنسانية 2026"، وهو ميثاق عملي تنفيذي يحدد الأدوار والمسؤوليات التشاركية لخمس جهات رئيسية.