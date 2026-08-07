متحف العين يؤهل «المتحفي الصغير»

اختتم متحف العين تدريب المجموعة الأولى من المشاركين في برنامج «المتحفي الصغير»، الذي استهدف يافعين من الفئة العمرية 11 إلى 16 عاماً، وامتد على مدار أسبوعين، ضمن فعاليات الصيف، بهدف إلهام الجيل القادم من المتخصصين في قطاع المتاحف.

ومن خلال تجربة تعليمية تفاعلية، اكتسب المشاركون خبرات عملية في مختلف مجالات العمل المتحفي.

وقالت الدكتورة خولة المري، رئيس قسم التعليم والمشاركة المجتمعية في متحف العين: «نؤمن في متحف العين بأن المتاحف هي مساحات للاكتشاف والإبداع والتعلّم المستمر. ومن خلال برنامج المتحفي الصغير.

أردنا أن نتيح لليافعين فرصة التعرّف عن قرب إلى الأدوار المتنوعة التي تسهم في تشغيل المتحف، وأن نُلهمهم لتقدير تراثنا الثقافي بشكل أعمق، وربما تشجيعهم على التفكير في مستقبل مهني في قطاع المتاحف».