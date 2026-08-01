ورشة في «مركز جمعة الماجد» حول «إدارة واستثمار المواهب»

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، أول من أمس، ورشة عمل بعنوان «إدارة واستثمار المواهب في بيئة العمل»، قدمها الدكتور طارق رشيد، خبير التطوير المؤسسي والمستشار الدولي المعتمد لدى الأمم المتحدة، وحضرها 43 مشاركاً ومشاركة من المهتمين والعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة.

وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بأساسيات إدارة المواهب، وكيفية اكتشاف الطاقات الكامنة لدى الموظفين، ثم تنميتها والاستفادة منها في صناعة الإبداع المؤسسي والمجتمعي.

وتناول الدكتور طارق خلال الورشة محاور رئيسة عدة، من أبرزها: مفهوم إدارة المواهب وأهميتها في تحقيق أهداف المؤسسة، وتنمية المواهب من خلال التدريب والتطوير المهني، والعلاقة بين المواهب والمهارات، وتفعيل المواهب وتحفيز الإبداع، ومعوقات إدارة المواهب وسبل التغلب عليها، وأهمية التدريب والتطوير، ووسائل وطرق الإبداع، بالإضافة إلى تطبيقات عملية شارك فيها المتدربون.