المبيدات وراء نفوق 15 فيلاً في محمية كينية

رجحت هيئة الحياة البرية الكينية، أمس، أن يكون نفوق 15 فيلاً في حديقة وطنية كينية خلال شهر، ناجماً عن التسمم بالسيانيد، والذي يُحتمل أن يكون بسبب مبيدات حشرية رُشّت على الطماطم المزروعة في مزارع مجاورة.

وكانت الهيئة قد بدأت تحقيقاً في حالات النفوق الغامضة التي طالت 15 فيلاً بين 24 يونيو و24 يوليو في حديقة أمبوسيلي الوطنية، الواقعة في جنوب كينيا على الحدود مع تنزانيا.

وقال المتحدث باسم الهيئة لوكالة فرانس برس إن الفيلة ابتلعت «مادة سامة قاتلة تؤثر على رئتي الفيل وكبده عند ابتلاعها».

وأوضح أن السبب المرجح حالياً لهذه الحالات يتمثل في تناول الفيلة طماطم «تحتوي على مبيدات حشرية قوية للغاية».