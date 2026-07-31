«الإحيائي الصغير».. تجارب وقصص ومغامرت

كشفت هيئة الشارقة للمتاحف عن الفعاليات والأنشطة التي سيتم إطلاقها خلال موسمها الصيفي لعام 2026، والذي يتضمن مجموعة متكاملة من البرامج التعليمية المتحفية والتدريبية والفعاليات العائلية والتجارب التفاعلية والمعارض المؤقتة التي تستهدف الأطفال واليافعين والعائلات، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز دور المتاحف مراكز للتعلم والاكتشاف والإبداع، وترسيخ مكانتها وجهة ثقافية وترفيهية مفضلة خلال الإجازة الصيفية.

ويشهد هذا الموسم خلال شهر أغسطس، عودة برنامج «الأحيائي الصغير» السنوي الذي ينظمه مربى الشارقة للأحياء المائية خلال الفترة من 3 إلى 6 أغسطس 2026، مستهدفاً الأطفال من الفئة العمرية 9 إلى 13 عاماً.

ويمنح البرنامج المشاركين فرصة فريدة لاستكشاف عالم الأحياء البحرية والتعرّف عن قرب إلى الكائنات البحرية وبيئاتها المختلفة، من خلال تجارب عملية وتفاعلية تشمل التعرف إلى مهام أخصائي الأحياء البحرية.