«الشارقة للمتاحف» تختتم برنامج «سوا»

اختتمت هيئة الشارقة للمتاحف، بالتعاون مع جامعة الدراسات العالمية في الشارقة، وبدعم من معهد غوته، أعمال النسخة الحادية عشرة من برنامج «سوا» لعلم المتاحف، أحد أبرز البرامج الدولية المتخصصة التي تنظمها الهيئة بهدف تطوير الكفاءات المهنية في قطاع المتاحف، وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي، وترسيخ التعاون بين الكوادر المتحفية والباحثين والعاملين في مجال المتاحف والتراث على المستويين الإقليمي والدولي.

ويُعد «سوا» لعلم المتاحف برنامجاً عملياً للتبادل المهني والثقافي، يُنظم بين الشارقة وبرلين، ويهدف إلى استكشاف أوجه الاختلاف والتشابه بين الممارسات المتحفية المختلفة.

وشهدت النسخة الحادية عشرة من برنامج «سوا»، تحقيق أعلى معدل مشاركة منذ انطلاقه قبل أحد عشر عاماً، إذ استقطبت 24 مشاركاً، يمثلون مؤسسات أكاديمية وثقافية من مختلف أنحاء العالم، في تأكيد على المكانة المتنامية التي رسخها البرنامج، كأحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في الدراسات المتحفية والتطوير المهني للعاملين في قطاع المتاحف.

وتضمن البرنامج أربعة محاور رئيسة، إلى جانب جلسة متخصصة حول التنوع، تناولت مفهوم المتحف ودوره، واقتناء وتوثيق المقتنيات، والاستراتيجيات الإشرافية والقيّمية في المتاحف، والتواصل المتحفي، وذلك من خلال مزيج من المحاضرات، وورش العمل، والمشاريع الجماعية، والزيارات الميدانية إلى عدد من متاحف الشارقة.