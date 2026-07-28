باب الترشح لـ«جائزة الشارقة للدراسات اللغوية» مفتوح حتى 31 يوليو

وجه مجمع اللغة العربية بالشارقة دعوة للباحثين والمؤلفين المتخصصين في علوم العربية إلى تقديم مؤلفاتهم وأبحاثهم للمشاركة في الدورة التاسعة من «جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية»، واستكمال ملفات الترشح قبل إغلاق باب المشاركة في 31 يوليو 2026، عبر المنصة الإلكترونية للجائزة:

https://shj-arabic-award.shj.ae/

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 100 ألف دولار أمريكي، موزعة على أربعة فائزين ضمن محورين؛ إذ ينال صاحب المركز الأول في كل محور 30 ألف دولار، ويحصل صاحب المركز الثاني على 20 ألف دولار.

وتستقبل الدورة الحالية المؤلفات ضمن محور «الدراسات اللغوية والبيانية في الخطاب القرآني»، الذي يشمل البحوث النحوية والصرفية والبلاغية والمعجمية والأسلوبية المتصلة بآيات القرآن الكريم، وما تقدمه من قراءات تكشف دلالات الخطاب القرآني ووجوه إعجازه وخصائص نظمه.

ويختص المحور الثاني، «الدراسات المعجمية الحديثة»، بالمؤلفات التي تبحث في الصناعة المعجمية اللغوية والإنسانية في العصر الحديث، وتحلل مناهجها وتحولاتها، وتقترح سبل تطويرها في ضوء الأدوات الرقمية وقواعد البيانات وتقنيات المعالجة اللغوية.

وقال الدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة: «مع اقتراب إغلاق باب الترشح، نتطلع إلى استقبال مزيد من البحوث التي تسهم في إثراء البحث اللغوي والمعجمي، وتضيف إلى المكتبة العربية أعمالاً تجمع بين الأصالة العلمية ومواكبة التحولات المعرفية المعاصرة، فقد رسخت الجائزة، على مدى دوراتها السابقة، مكانتها بوصفها منصة لتقدير الجهود البحثية الجادة، وإبراز الأعمال التي تقدم إضافة نوعية لعلوم العربية».

وأضاف: «ونأمل أن تمثل الأيام المتبقية فرصة للباحثين والمؤلفين الذين أنجزوا أعمالاً رصينة في محوري الدورة الحالية لاستكمال مشاركاتهم، والانضمام إلى مسيرة علمية أسهمت، عبر الأعوام الماضية في الاحتفاء بالدراسات التي تثري المعرفة اللغوية وتخدم العربية في مجالاتها المتجددة».

معايير وشروط الترشح

ويشترط في العمل المرشح أن يكون كتاباً مطبوعاً يحمل رقماً دولياً للنشر، وأن تكون طبعته الأولى قد صدرت بين يناير 2016 ويوليو 2026، فيما لا تقبل الأبحاث المنشورة في المجلات المحكمة. كما يشترط ألا يكون الكتاب قد نال جائزة مماثلة، وأن يتقدم المترشح بعمل واحد في محور واحد، وألا يشارك الفائزون في الدورات السابقة إلا بعد مرور خمس سنوات على سنة الفوز.

ويُستكمل الترشح من خلال إنشاء حساب على منصة الجائزة، ورفع نسخة إلكترونية من الكتاب بصيغة PDF يظهر فيها الرقم الدولي للنشر، وإرفاق الطلب الخطي والسيرة الذاتية وصورة البطاقة الوطنية أو الصفحات الأولى من جواز السفر، إلى جانب تقديم ثلاث نسخ ورقية من العمل المرشح، ومتابعة جميع خطوات التسجيل حتى حفظ الملف واعتماده على المنصة.