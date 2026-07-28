مختبر المهارات في ناشئة الشارقة.. تجارب إبداعية تجمع بين الحداثة والهوية الوطنية

تواصل ناشئة الشارقة، إحدى مؤسسات «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين» التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، تقديم حزمة من التجارب الإبداعية المتكاملة في «مختبر المهارات» ضمن فعاليات «صيفكم ويانا 2026».

وتستمر هذه الرحلة الصيفية حتى الحادي والثلاثين من يوليو الجاري تحت شعار «مهارات عصرية بروح إماراتية»، وذلك في خمسة مراكز تشمل واسط، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، إلى جانب ناشئة الذيد التي تعمل بنظام التجمع لمراكز المنطقة الوسطى.

وتهدف هذه البرامج إلى توفير مساحة حرة للمنتسبين لاكتشاف قدراتهم، وتنمية مهاراتهم، وتحويل شغفهم إلى تجارب عملية تواكب المستقبل، داخل بيئة تعليمية تعزز الابتكار وترسخ قيم الهوية الوطنية.

وتتوزع فعاليات المختبر لتشمل مجالات متنوعة تركز على التطبيق العملي والإبداع، حيث يشارك المنتسبون في مختبر الذكاء الاصطناعي عبر برنامج اصنع قصتك ثلاثية الأبعاد لإنتاج مشاهد سينمائية رقمية متكاملة الرؤية.

وفي مختبر تشكيل، يبرز التوجه نحو إتقان الحرف اليدوية من خلال برنامج فن المكرمية الذي يركز على مهارات العقد الأساسية، إلى جانب برنامج معلم وفخّار الذي يعزز الهوية الإماراتية عبر تشكيل الطين الخزفي وصناعة الشموع العطرية بتصاميم مستوحاة من المعالم التراثية الوطنية.

ويمتد الجانب التطبيقي إلى مختبر الحرف والمهن من خلال برنامج فن التشكيل بالحديد، والذي يرسخ مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير عبر توظيف خامات الحديد المستهلكة بروح عصرية ومبتكرة.

أما في مختبر المسرح وفنون العرض، فيكتسب الشباب في برنامج بناء المشهد أدوات حيوية لتحويل النصوص إلى مشاهد حية تنبض بالحركة، مما يسهم في صقل شخصياتهم وتعزيز حضورهم وثقتهم بأنفسهم. كما يتألق مختبر الفنون الإسلامية ببرنامج الزخرفة الهندسية، الذي يعتمد على نظام الشبكة المثلثية لاستكشاف عالم الأنماط المتكررة وإنتاج أعمال فنية تمزج بين الدقة والتراث الإسلامي.

وتعكس هذه الجهود المستمرة حرص ناشئة الشارقة على إعداد جيل طموح لا يكتفي باكتساب المعرفة، بل يوظف التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة لصناعة أثر ملموس ومشاريع واعدة.

ويمثل مختبر المهارات نموذجاً وطنياً رائداً يجمع بين أصالة القيم وحداثة المهارات، ليجسد شعاره على أرض الواقع ويثبت ارتباط المنتسبين العميق بهويتهم الإماراتية.