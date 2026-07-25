انطلاق «دورة عناصر العرض المسرحي» في كلباء

انطلقت الجمعة بالمركز الثقافي لمدينة كلباء، فعاليات «دورة عناصر العرض المسرحي» الثالثة عشرة، وهي برنامج تدريبي شامل، تنظمه سنوياً دائرة الثقافة بالشارقة، في إطار التحضير لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تنطلق دورته الثالثة عشرة سبتمبر المقبل.

واستهلت فعاليات الدورة بورشة «السينوغرافيا»، التي يشرف عليها السينوغراف العراقي د. علي السوداني.

واشتمل برنامج اليوم الأول على مدخل وتعريفات حول مفهوم السينوغرافيا المسرحية، وشخصية السينوغراف، وخصوصية مهنته، ودوره المتكامل مع المخرج في صياغة العرض المسرحي، وتشكيل معناه وبناء إدراك المتلقي.

وناقش د. علي السوداني مع المتدربين مجموعة من النماذج السينوغرافية، مبرزاً عناصر هندستها وخاماتها ومذاهبها الفنية، تمهيداً للتدريبات التطبيقية التي ستتوالى في الأيام التالية للورشة، والتي تختتم بمشاريع اختبارية للمشاركين.

وأكد علي السوداني في حديثه للمتدربين أن ورشته، التي تستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، تقوم على فكرة أن قوة السينوغرافيا تكمن في كيفية تنمية العلاقات بين أدوات العرض، لا بكميتها، مبيناً أن التدريبات ستمكّن المشاركين من تجريب مجموعة من الخيارات السينوغرافية.