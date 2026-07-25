«جمعة الماجد» ينظم ورشة في «الفعاليات الذكية»

نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، أول من أمس، ورشة عمل بعنوان «إدارة الفعاليات الذكية: استراتيجيات التحول الرقمي والابتكار في تنظيم الفعاليات»، قدّمها الدكتور حنّا موسى الجرّ، استشاري وشريك لدى شركة ميرك للتدريب والاستشارات، بمشاركة 48 متدرباً ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.

هدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بمفهوم الفعاليات الذكية، واستعراض أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات، مع التركيز على الابتكار، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتعزيز تجربة المشاركين، والاستدامة الرقمية.

3 محاور

وتضمنت ثلاثة محاور رئيسة؛ تناول المحور الأول مدخلاً إلى إدارة الفعاليات الذكية والتحول الرقمي، مستعرضاً الفروق بين الفعاليات التقليدية والفعاليات الذكية، ومراحل التحول الرقمي في إدارة الفعاليات، وأبرز الاتجاهات العالمية الحديثة في صناعة المؤتمرات والمعارض، إلى جانب خصائص الفعالية الذكية الناجحة.

وركز المحور الثاني على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، حيث استعرض أنظمة إدارة الفعاليات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأهم التقنيات الحديثة الداعمة لتطوير وتنظيم الفعاليات.

أما المحور الثالث، الذي حمل عنوان «تصميم فعالية ذكية وقياس نجاحها»، فتناول سبل تطوير تجربة المشاركين، ومفاهيم الاستدامة الرقمية، ومؤشرات قياس الأداء (KPIs) والعائد على الاستثمار (ROI)، إضافة إلى إعداد خريطة طريق للتحول الرقمي في إدارة الفعاليات.