مركز المعرفة الرقمي يسجل نمواً قياسياً ويوسع حضوره عربياً وعالمياً



كشفت بيانات حديثة صادرة عن مركز المعرفة الرقمي، المنصة الرقمية الرائدة لحفظ ونشر المحتوى العربي، وتوفير مصادر معرفية موثوقة تسهل الوصول إلى المعرفة وفق المعايير العالمية، والتابعة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن توسع لافت في نطاق الوصول إلى المحتوى المعرفي الرقمي، مدفوعاً بنمو كبير في أعداد المستخدمين حول العالم.

ووفق البيانات، واصل المركز تعزيز حضوره على المستويين العالمي والعربي، مع اتساع نطاق الاستفادة من خدماته الرقمية في عدد من الأسواق الدولية والإقليمية.

فقد برزت دول شرق آسيا، وفي مقدمتها الصين وسنغافورة، ضمن أبرز الأسواق العالمية التي شهدت إقبالاً متزايداً على محتوى المركز وخدماته الرقمية.

وواصل المركز ترسيخ مكانته من خلال توسع قاعدة المستفيدين في عدة دول، منها: الإمارات والجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية.

وكشفت البيانات الديموغرافية للمركز أن الفئة العمرية 18 – 24 عاماً جاءت في صدارة مستخدمي المنصة، تلتها الفئة 25 – 34 عاماً، ثم الفئة 35 – 44 عاماً. كما سجلت هذه الفئة أعلى معدل تفاعل بين جميع الفئات العمرية بنسبة بلغت 69.7 %.