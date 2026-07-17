مركز جمعة الماجد يقيم ورشة عمل حول القيادة والإدارة بالتواصل الفعّال

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أول من أمس، ورشة عمل بعنوان «القيادة والإدارة بالتواصل الفعّال»، قدّمها الدكتور عبدالقادر العداقي، خبير التدريب، بحضور 44 مشاركاً ومشاركة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها: جوهر القيادة الواعية، وبناء الوعي الذاتي في عملية التواصل الواعي بين الأفراد، ومنهجية BPS الحديثة لإعادة هندسة التواصل داخل المؤسسات، إضافة إلى التعرف على الأنماط السلوكية والنفسية الأربعة، ولغات التأثير الخاصة بكل نمط، بما يسهم في تحسين جودة التواصل، إلى جانب أساليب التواصل مع المدير أو الزميل وفق نمط شخصيته، وإدارة الصراعات المهنية، ومعالجة الخلافات قبل أن تتحول إلى احتراق وظيفي.

وأشار الدكتور عبدالقادر العداقي في الورشة، إلى أن70% من الصراعات المهنية ليست خلافات حقيقية، وإنما تنشأ بسبب سوء الفهم الناتج عن اختلاف الأنماط الشخصية وردود الفعل العاطفية غير الواعية أثناء التواصل.

وأوضح أن الورشة ركزت على بناء فهم أعمق للشخصيات، واستخدام لغات التأثير الأربع، والتواصل مع المدير أو الزميل وفق نمطه الشخصي، بما يسهم في تقليل التوتر ورفع مستوى الإنتاجية.

وأضاف أن المؤسسات لا تتغير بذاتها، وإنما يتغير العاملون فيها، ومن خلال هذا التغيير تتطور المؤسسات، مؤكداً أهمية هندسة التواصل الواعي في تعزيز جودة التواصل بين الأفراد، وتحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.

وفي ختام الورشة، التي شهدت تفاعلاً لافتاً من الحضور، قدّم الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، شهادة شكر وتقدير للدكتور عبدالقادر العداقي، تقديراً لتميزه في تقديم الورشة، كما جرى توزيع شهادات المشاركة على الحاضرين.