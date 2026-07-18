مكتبة محمد بن راشد تجمع الهواة والمحترفين في «يوم الشطرنج»

احتفاءً باليوم العالمي للشطرنج تنظم مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، بعد غد الاثنين، في تمام الساعة الخامسة مساء، بطولة خاصة تجمع هواة ومحترفي رياضة الشطرنج، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم فعاليات نوعية توظف الثقافة والمعرفة والرياضات الذهنية في تنمية القدرات الفكرية، وتعزيز مهارات التفكير الاستراتيجي والإبداعي لدى أفراد المجتمع.

وتأتي هذه البطولة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مكتبة محمد بن راشد واتحاد الإمارات للشطرنج، الهادفة إلى نشر ثقافة الألعاب الذهنية، وتعزيز حضور الشطرنج بوصفه أداة لتنمية التفكير والتخطيط واتخاذ القرار، إلى جانب دعم المواهب وصقل مهارات اللاعبين، بما ينسجم مع جهود دولة الإمارات في ترسيخ بيئة محفزة للمعرفة والابتكار والتميز.

وتدعو مكتبة محمد بن راشد عشاق رياضة الشطرنج من مختلف الفئات العمرية ومستويات الخبرة إلى المشاركة في هذه المسابقة، التي توفر بيئة تنافسية محفزة تجمع بين التحدي والمتعة، وتتيح للمشاركين فرصة اختبار قدراتهم، والتنافس مع لاعبين من مختلف المستويات، وتبادل الخبرات في أجواء احترافية تعكس القيم التي تجسدها هذه الرياضة العريقة من تركيز وانضباط وتخطيط وروح تنافسية.

كما تسهم البطولة في تشجيع الأجيال الناشئة على ممارسة الشطرنج، لما له من دور في تنمية مهارات التحليل، وحل المشكلات، واتخاذ القرار، وتعزيز التفكير المنهجي والإبداعي، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك أدوات التفكير النقدي والابتكار.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل في البطولة عبر الرابط الإلكتروني التالي: events.mbrl.ae/ChessChallenge

وتجسد استضافة مكتبة محمد بن راشد لهذه البطولة رؤيتها في تقديم تجربة معرفية متكاملة تتجاوز مفهوم القراءة التقليدي، من خلال احتضان فعاليات تجمع بين الثقافة والتعليم والترفيه الهادف، وتعزز التفاعل المجتمعي، وتسهم في تنمية المهارات الفكرية والإبداعية لدى مختلف أفراد المجتمع.

وتواصل مكتبة محمد بن راشد تنظيم أجندة متنوعة من الفعاليات الثقافية والمعرفية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما يعزز ثقافة التعلم مدى الحياة، ويدعم بناء مجتمع قائم على المعرفة والإبداع، ويرسخ مكانتها وجهة ثقافية رائدة تحتضن المبادرات التي تجمع بين الفكر والابتكار والتجربة التفاعلية.

ويمكن الاطلاع على أحدث فعالياتها وأنشطتها من خلال زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي ومتابعة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.