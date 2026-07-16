متحف زايد الوطني ضمن القائمة القصيرة لجوائز مهرجان العمارة العالمي 2026

رسّخ متحف زايد الوطني مكانته بين أبرز الصروح الثقافية والمعمارية على مستوى العالم، بعد إدراجه ضمن القائمة القصيرة لجوائز مهرجان العمارة العالمي 2026 في فئة «المباني المكتملة – الثقافة»، إلى جانب 18 مشروعاً متميزاً من مختلف أنحاء العالم. ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتنامية لأبوظبي كمركز عالمي للإبداع المعماري والثقافي، كما يجسد التزامها بالتميز في تصميم مؤسساتها الثقافية ذات الأثر المستدام.

وتقام دورة المهرجان لعام 2026 خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر بمدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ويُعد مهرجان العمارة العالمي، أحد أكثر المحافل الدولية مكانة وتأثيراً في قطاعي العمارة والتصميم، حيث يحتفي سنوياً بأبرز المشاريع المعمارية الرائدة من مختلف أنحاء العالم. ويستند برنامج الجوائز إلى عملية تقييم حضورية يقدم خلالها المتأهلون إلى المرحلة النهائية مشاريعهم أمام لجنة تحكيم دولية تضم نخبة من أبرز المعماريين والخبراء العالميين.

وتشمل فئة «المباني المكتملة – الثقافة» مشاريع دور السينما، وقاعات الحفلات الموسيقية، والمعارض، والمكتبات، والمتاحف، ومنشآت الفنون الأدائية، والمسارح، على أن تكون المشاريع المشاركة قد اكتملت خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2025 إلى 1 يونيو 2026.