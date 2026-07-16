جائزة خالد خليفة للرواية تعلن القائمة القصيرة ـ الدورة الثانية 2026

أعلنت الأمانة العامة لـ«جائزة خالد خليفة للرواية» وصول خمس روايات إلى القائمة القصيرة في دورتها الثانية لعام 2026، بعد مداولات غنية ومكثفة بين أعضاء لجنة التحكيم أسفرت عن اختيار الروايات التالية: «منافٍ قريبة» لإبراهيم عدنان ياسين (لبنان)، «ميم طاء عين» لعمر العزاوي (العراق)، «دماء مغسولة» لمدحت صالح (مصر)، «أن يُبنى على تراب» لمي محمود محمد (سورية)، «المنصرمون» لعماد علي قيدة (تونس).

وتعكس هذه الأعمال الروائية الأولى طيفاً من الاهتمامات العامة والقضايا الوطنية والوجدانية الممتدة على الجغرافيا العربية، وتمتاز بقدرة سردية جيدة وبناء لغوي متقن ورؤى مستقبلية تدفع للأمل والحلم بغدٍ أفضل. وقد تألفت لجنة التحكيم من الروائية ليانة بدر (فلسطين)، والناقد د. خيري دومة (مصر)، والروائية والناقدة د. شهلا العجيلي (سورية).

وستعلن الأمانة العامة عن اسم الفائز بالجائزة منتصف شهر سبتمبر المقبل، وسيجري تكريمه يوم الثلاثاء 30 سبتمبر المقبل في ذكرى رحيل الروائي السوري خالد خليفة عام 2023.

يُذكر أن الجائزة، المخصصة للروائيين أصحاب العمل الروائي الأول وغير المنشور سابقاً، فتحت باب الترشيح لدورتها الثانية مطلع العام الجاري، وتبلغ قيمتها 1000 دولار أميركي. وقد أُنشئت بمبادرة من أصدقاء الروائي الراحل خالد خليفة تخليداً لاسمه وإرثه الروائي باعتباره من أبرز الروائيين العرب الذين ألهموا وكرسوا قيماً حضارية من خلال مواجهة الظلم وتعرية أشكاله.

وتهدف الجائزة إلى تكريم ودعم الروائيين الذين يجسدون روح الابتكار وحرية التعبير والعمق الثقافي التي تمثل خلاصة القيم الأخلاقية والمعرفية التي دافع عنها خالد خليفة طوال مسيرته.