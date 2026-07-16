مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين ينطلق 1 نوفمبر المقبل

يعود «مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين» بدورة جديدة، تنظمها هيئة الشارقة للكتاب من 1 إلى 3 نوفمبر 2026 في مركز إكسبو الشارقة، قبيل انطلاق الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في 4 نوفمبر 2026.

ويجمع المؤتمر ناشرين ووكلاء أدبيين وخبراء ضمن برنامج مهني يضم التدريب، واجتماعات الأعمال الثنائية، ومنحة للترجمة بقيمة 300 ألف دولار، إلى جانب «جائزة تكريم الناشرين»، حيث أعلنت الهيئة فتح باب التسجيل حتى 25 أغسطس المقبل.

منظومة معرفة وفرص

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «تواصل الشارقة، برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الاستثمار في بناء منظومة معرفية متكاملة، تعزز حضور الكتاب، وتدعم صناعة النشر بوصفها ركيزة أساسية في التنمية الثقافية وصناعة المستقبل. ويأتي مؤتمر الناشرين ضمن هذا التوجه باعتباره منصة تجمع الخبرات والفرص والشراكات تحت سقف واحد».

وأضاف: «تكتسب صناعة النشر اليوم أهمية متزايدة بوصفها إحدى الركائز، التي تشكل حركة المعرفة، وتدعم التنمية الثقافية والاقتصادية في المجتمعات، ومع اتساع تدفق المحتوى وتعدد قنوات الوصول إليه تبرز الحاجة إلى تطوير نماذج أكثر فاعلية لإنتاج المعرفة ونشرها، وإيصالها إلى قراء جدد».

تعزيز الجاهزية المهنية

وقال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب: «تبدأ قوة صناعة النشر من ناشر قادر على قراءة الفرص وتحويلها إلى علاقات مهنية وشراكات مستدامة، تسهم في نمو أعماله وتوسيع أثره. ويأتي مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين ليجمع الخبرات والأسواق وصناع القرار في منصة واحدة، تتيح للمشاركين بناء شبكات تعاون جديدة، واستكشاف آفاق أوسع للنمو والتوسع الدولي».

وأضاف: «نسعى لأن يسهم برنامج أعمال المؤتمر لدورة هذا العام في تعزيز الجاهزية المهنية لصناع النشر في العالم؛ حيث يتضمن لقاءات مباشرة للتفاوض على بيع وشراء الحقوق، بما يعزز وصول الكتاب من كل اللغات والثقافات إلى لغات وأسواق وقراء جدد، لذلك فإن هيئة الشارقة للكتاب تقيس نجاح المؤتمر، بما يخرج به الناشر من خطوات قابلة للتنفيذ، وبما تفتحه هذه الخطوات من حضور أوسع للمحتوى العربي، ومن وصول أكبر إلى آداب العالم ومعارفه».

برنامج مهني شامل

ودعت هيئة الشارقة للكتاب الناشرين والوكلاء الأدبيين والمتخصصين الراغبين في المشاركة إلى استكمال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر في موعد أقصاه 25 أغسطس 2026، على أن يتم إبلاغ المقبولين باعتماد مشاركتهم في 11 سبتمبر 2026.

ويتضمن برنامج المؤتمر 30 ورشة عمل مهنية متخصصة صُممت لتزويد الناشرين والوكلاء الأدبيين بأحدث المعارف والمهارات، التي تشهدها صناعة النشر العالمية. وتغطي الورش مجموعة واسعة من الموضوعات، تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النشر، والنشر الصوتي، وإدارة حقوق النشر والترخيص، واستراتيجيات دخول الأسواق الدولية، والقيادة المؤسسية، والابتكار الاستراتيجي، إلى جانب قضايا مهنية وتقنية، تسهم في تعزيز جاهزية المشاركين لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع، وتوسيع فرص النمو والتعاون على المستوى العالمي.