مكتبة محمد بن راشد تحتفي بإرث فارس العرب الأدبي والفكري

احتفت مكتبة محمد بن راشد بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر برنامج ثقافي وفني استقطب حضوراً واسعاً من الجمهور والمهتمين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وتضمنت الأمسية برنامجاً ثقافياً وفنياً متكاملاً استلهم الإرث الأدبي والفكري والإنساني لسموه، وسلّط الضوء على مسيرته بوصفه قائداً وشاعراً وصانعاً للنهضة، إلى جانب إبراز رؤية سموه الطموحة التي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للابتكار والتنمية وصناعة المستقبل.

واستُهلت الفعالية بافتتاح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، المعرض الفني «دبي في عيون الشيخ محمد بن راشد»، والذي شارك فيه أكثر من 70 فناناً وفنانة من المواطنين والمقيمين، يمثلون جنسيات وخلفيات ثقافية متنوعة.

وجسّد المعرض مسيرة التحول الحضاري التي قادها سموه، من خلال مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية التي استلهمت رؤيته التنموية، واستعرضت أبرز المشروعات الاستراتيجية التي شكّلت ملامح دبي الحديثة ورسخت مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتنمية، وفي مقدمتها برج خليفة، وجزيرة النخلة، وطيران الإمارات.

واحتضنت الفعالية أمسية شعرية بعنوان «قصائد من الصحراء»، شارك فيها الشعراء كريم معتوق، وحمدة المر، ونجاة الظاهري.

واستعرض المتحدثون ملامح من التجربة الشعرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر قراءات نقدية ومختارات من ديوانه الشعري، والذي يعد أحد أبرز أعمال سموه الأدبية.

كما توقفت الأمسية عند القيم الإنسانية والوطنية التي تنبض بها قصائد الديوان، وما تعكسه من اعتزاز بالهوية الإماراتية وتجسيد لمعاني الأصالة والانتماء.

واختتم برنامج الفعالية بأمسية موسيقية تحت عنوان «قصائد مغناة»، أحياها الفنان الإماراتي طارق المنهالي، حيث قدم مختارات من قصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قالب غنائي، تعكس ثراء التجربة الشعرية لسموه وجماليات شعره وتميز مكانته في المشهد الثقافي الوطني.