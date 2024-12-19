الانقلاب الشتوي .. كل ما تحتاج معرفته عن أقصر نهار وأطول ليلة في العام

يُعد الانقلاب الشتوي حدثًا فلكيًا بارزًا يمثل بداية فصل الشتاء رسميًا في نصف الكرة الشمالي.

في هذا اليوم، يكون النهار هو الأقصر والليل هو الأطول في العام، حيث يميل القطب الشمالي بعيدًا عن الشمس، وهذا العام، سيحدث الانقلاب الشتوي يوم السبت 21 ديسمبر في الساعة 4:21 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ما هو الانقلاب الشتوي؟

يحدث الانقلاب الشتوي نتيجة ميلان محور الأرض بزاوية 23.5 درجة، مما يؤدي إلى تلقي نصفي الكرة الأرضية كميات متفاوتة من ضوء الشمس على مدار العام.

في نصف الكرة الشمالي، يتسبب هذا الميل في قلة ضوء النهار خلال فصل الشتاء، بينما يستمتع نصف الكرة الجنوبي بالصيف.

يحدث الانقلاب الشتوي عندما يميل القطب الشمالي إلى أبعد نقطة عن الشمس، مما يؤدي إلى أقصر نهار وأطول ليلة في العام.

توقيت الانقلاب الشتوي

يحدث الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الشمالي عادةً في 21 أو 22 ديسمبر، بينما يحدث في نصف الكرة الجنوبي في 20 أو 21 يونيو.

يختلف التاريخ قليلاً من عام إلى آخر بسبب مدار الأرض الإهليلجي حول الشمس.

وفقًا لوكالة ناسا، فإن دورة التقويم الغريغوري المكونة من 365 يومًا، مع إضافة يوم كبيس كل أربع سنوات، لا تتوافق تمامًا مع مدار الأرض الذي يبلغ 365.25 يومًا.

أهمية الانقلاب الشتوي

للظاهرة أهمية ثقافية وتاريخية وفلكية عميقة، على مر العصور، أدركت الشعوب في مختلف أنحاء العالم هذه الظاهرة الفلكية واحتفلت بعودة الشمس بطرق متنوعة. بعض المعالم الأثرية القديمة، مثل ستونهنج، (ستونهنج هو أحد أشهر معالم المملكة المتحدة ويعتبر أيقونة ثقافية بريطانية، ويجذب أكثر من مليون سائح سنويًا) تتوافق مع شروق الشمس أو غروبها في الانقلاب الشتوي.

يمثل الانقلاب الشتوي أيضًا نقطة تحول في رحلة الأرض حول الشمس، بعد الانقلاب الشتوي، تبدأ الأيام في الازدياد تدريجيًا، ما يرمز إلى عودة الضوء والدفء. ولهذا السبب، تحتفل العديد من الثقافات بالانقلاب الشتوي باعتباره وقتًا للتجديد والأمل.

احتفالات الانقلاب الشتوي

احتفلت العديد من الثقافات والتقاليد بالانقلاب الشتوي منذ آلاف السنين، ولكل منها عاداتها ومعانيها الفريدة.

في التقاليد الاسكندنافية، يمثل عيد يول ولادة الشمس من جديد، ويرمز إلى الأمل والتجدد.

في الصين، يركز مهرجان دونغتشي على الانسجام والتوازن، ويحتفل بعودة الطاقة الإيجابية من خلال التجمعات العائلية والأطعمة الخاصة.

في نصف الكرة الجنوبي، كان الإنكا يكرمون قوة الشمس خلال مهرجان إنتي رايمي. وفي الوقت نفسه، احتفل الرومان القدماء بعيد زحل بالولائم وتقديم الهدايا.