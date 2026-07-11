3 كتب تغوص في أعماق النفس وتناقش قضايا مجتمعية

«عشر نساء».. فسيفساء البوح والتحرر

تغوص رواية «عشر نساء» لمارثيلا سيرانو في أعماق النفس الأنثوية، مقدمة بورتريه جماعياً لعشر نساء من خلفيات مختلفة، يجتمعن في جلسات علاج نفسي، بإشراف الطبيبة النفسية ناتاشا، وتحمل كل امرأة قصة فريدة من الألم والفقد والحب، لتشكل معاً فسيفساء غنية بتجارب الحياة المعاصرة، وتكشف الرواية مواضيع حساسة، مثل الهوية والأنوثة والبحث عن الذات في مجتمع يفرض قيوده، ومن خلال البوح الصادق تتكشف الروابط الخفية بين النساء وقدرتهن على الشفاء والتحرر.

غلاف كتاب الحداثة المتجددة

«الحداثة المتجددة».. نقد العقل وبناء الذات

يقدم آلان تورين تحليلاً نقدياً لمفهوم الحداثة في كتابه «الحداثة المتجددة»، داعياً لتجاوز النماذج التقليدية، التي ركزت على العقلانية الأداتية والتفكك الاجتماعي، ويرى تورين أن الحداثة ليست مشروعاً مكتملاً، بل هي عملية مستمرة من التجديد، تتطلب إعادة تعريف دور الفرد، ويدعو الكتاب إلى حداثة «ذاتية» تركز على قدرة الإنسان على تقرير مصيره وبناء هويته الخاصة، بعيداً عن الإملاءات الخارجية، سعياً لبناء مجتمع أكثر عدلاً وإنسانية.

غلاف رواية عاملة المنزل

«عاملة المنزل».. صراع الكرامة في زمن العنصرية

تأخذنا رواية «عاملة المنزل» لكاثرين ستوكيت إلى ميسيسيبي في ستينيات القرن الماضي، لتكشف عن قصص مؤثرة لعاملات المنازل السمراوات، وعلاقتهن المعقدة مع العائلات البيضاء، ومن خلال عيون ثلاث نساء رئيسات: سكيتر.. الكاتبة الطموحة، وأيبلين وميني، الخادمتين اللتين تجرؤان على كسر حاجز الصمت، تتكشف فصول من العنصرية الطبقية، والظلم الاجتماعي وصراع الكرامة الإنسانية، وتسلط الرواية الضوء على الشجاعة والقدرة على إحداث التغيير الجذري في أحلك الظروف التاريخية الصعبة.