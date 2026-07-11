«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

يستعرض كتاب «مــــــــن أمـــــــن الــــــطـــــاقـــــة إلـــى أمـــــن الــــقـــــيـــمــة»، لمؤلفته الدكتورة عبير شاهين، باقة متنوعة وثرية من الموضوعات في حقل أمن الطاقة ومستقبلها وركائزها، وذلك في نسخة وافية صادرة باللغة الإنجليزية، تمثّل امتداداً دولياً لفكرة وُلدت أولاً باللغة العربية، وهي ليست مترجمةً بشكل حرفي.

إذ حرصت المؤلفة على أن يبقى الأصل العربي هو المرجعية الفكرية والعلمية الأولى لهذا العمل، تأكيداً لقدرة لغتنا الأم على إنتاج خطاب تنفيذي رفيع في مجالات الاستدامة، الاستثمار، التصميم، الذكاء الاصطناعي، وأمن القيمة.

وتبدو موضوعات الكتاب غنية ومعمقة تفصيلية، بفعل الخبرة التي تحوزها المؤلفة في الميدان، وقدرتها على الجمع بين الخبرة المعمارية والتنفيذية والحكومية والأكاديمية، ومن ممارساتها في حقول تحويل الاستدامة من شعار مؤسسي إلى منطق مالي قابل للقياس والحوكمة والتمويل.

وتقول الدكتورة عبير شاهين: المنطقة لم تعد تكتفي باستيراد الأطر العالمية، بل أصبحت قادرة على صياغة مفاهيمها الاستراتيجية الخاصة، بلغتها، ومن واقع تحولها الاقتصادي وطموحها الحضاري.

وتوضح الكاتبة أن هذا الكتاب ليس وليد اهتمام تقني طارئ، ولا نتيجة موجة استدامة عابرة. هو امتداد لمسار بدأ في الهندسة المعمارية.

كمعمارية، حيث تعلمت أن كل قرار تصميمي، مهما بدا جمالياً، هو في جوهره قرار أخلاقي واقتصادي طويل الأجل.

وتتابع: المباني ليست كتلاً خرسانية، بل بيئات تؤثر في صحة الإنسان، واستهلاك الطاقة، وانبعاثات الكربون، وقيمة الأصول.

ومع انتقالي إلى العمل التنفيذي في قطاعات الطاقة والاستثمار، أدركت أن الفجوة الحقيقية لم تكن في نقص التقنيات، بل في غياب الربط بين: التصميم، والتحليل الرقمي، والقرار الاستثماري.

رأيت مباني تُصمَّم دون فهم أثرها المالي طويل الأجل.

ورأيت استثمارات تُدار دون إدراك أن الأصل ذاته يمكن إعادة تعريفه عبر التصميم الذكي.

مشروع (Vast.Dunes)، لم يكن مجرد مبادرة تصميمية، بل محاولة لإثبات أن العمارة يمكن أن تصبح نظاماً حياً، منتجاً للطاقة، ومحتجزاً للكربون، ووسيطاً تعليمياً وثقافياً، يعيد وصل الاقتصاد بالبيئة.

كما أن الرؤية التي انطلق منها المشروع —تحويل الابتكار البيئي إلى قيمة قابلة للقياس للاقتصاد الوطني— لم تكن فنية بحتة، بل قرار استراتيجي منسجم مع طموح المنطقة لقيادة الابتكار المستدام.

هذا الإدراك أعاد تعريف «رأس المال» في ذهني. لم يعد السؤال: كيف نُموِّل الأصول العقارية والمبنية؟ بل: كيف نُموِّل منظومات تُنتج قيمة؟.

إن أهمية كتاب «من أمن الطاقة إلى أمن القيمة»، الصادر أخيراً، قائمة في الأساس على طبيعة الموضوعات التي يتناولها، بجانب التجربة الغنية والنوعية لمؤلفته، بوصفها نموذجاً للمرأة الخليجية، تجمع بين الخبرة التنفيذية، والتأهيل الأكاديمي العالمي، والقدرة على إنتاج معرفة استراتيجية باللغتين: العربية والإنجليزية.

وذلك خاصة في مرحلة أصبحت فيها قضايا الطاقة، والمناخ، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، وحوكمة الأصول، جزءاً من معادلة واحدة لصناعة التنافسية الوطنية.

ولا يمثل الكتاب، بطبيعة الحال، إصداراً منفصلاً عن مسيرة المؤلفة، المهنية، بل يبرز بوصفه امتداداً طبيعياً لخبرة تتجاوز 29 عاماً في مجالات الطاقة، والاستدامة، والتصميم البيئي، والتحول الحضري، وحوكمة الأصول، والاستراتيجيات المؤسسية.

فقد عملت د. عبير شاهين على مدى مسيرتها في بيئات تنفيذية واستراتيجية مرتبطة بشركات طاقة كبرى، ومؤسسات حكومية وأكاديمية، ما منحها قدرة نادرة على قراءة التحولات من داخل المنظومة، لا من خارجها.

ويتميز الإصدار بكونه لا يقدّم الطاقة باعتبارها ملفاً تشغيلياً أو تقنياً فقط، بل يربطها بمنظومة أوسع، تشمل رأس المال، والمخاطر، والحوكمة، والذكاء الاصطناعي، وأداء الأصول، وثقة المستثمرين، وجاهزية المؤسسات للمستقبل.

ومن هنا يأتي مفهوم «أمن القيمة»، الذي تطرحه الكاتبة، باعتباره مرحلة متقدمة بعد أمن الطاقة، حيث لم يعد السؤال مقتصراً على توافر الطاقة، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الدول والمؤسسات على حماية القيمة، وجذب رأس المال طويل الأجل، ورفع كفاءة الأصول، وتقليل المخاطر، وتحويل الاستراتيجيات إلى نتائج قابلة للقياس.

وتكمن أهمية تجربة د. عبير شاهين في هذا الكتاب، بأنها استطاعت أن تكتب المحتوى الفكري الرئيس باللغة العربية، بوصفها لغتها الأم، ثم تنتج منه نسخة تنفيذية باللغة الإنجليزية، تخاطب جمهوراً دولياً من صناع القرار، والمستثمرين، وأعضاء مجالس الإدارة، والقيادات التنفيذية، والخبراء.

وهذه ليست عملية ترجمة تقليدية، بل قدرة معرفية مزدوجة، تجمع بين عمق التعبير العربي، ودقة الخطاب التنفيذي العالمي.

ويقدم الكتاب نموذجاً مختلفاً: إنتاج فكر استراتيجي من داخل المنطقة، باللغة العربية، ومن ثم إعادة صياغته بلغة عالمية، قادرة على الدخول في الحوار الدولي حول الطاقة، والمناخ، والتنافسية، والاستثمار، والحوكمة.

وينتمي كتاب «من أمن الطاقة إلى أمن القيمة»، إلى سلسلة أوسع بعنوان «استراتيجيات التنافسية الوطنية»، وهي سلسلة فكرية وتنفيذية، تسعى إلى تناول القضايا الكبرى التي تشكل مستقبل الاقتصادات والمؤسسات، ومنها المناخ، رأس المال، الصناعة، الذكاء الاصطناعي، الطاقة، الأصول الحقيقية، والحوكمة.

وتهدف السلسلة إلى تقديم إطار يساعد صناع القرار على فهم كيفية بناء مؤسسات واقتصادات أكثر قدرة على جذب الاستثمار، وحماية القيمة، وتحويل الرؤى إلى نتائج.

وتنبع أهمية هذا الطرح من التحولات التي تشهدها المنطقة الخليجية.

فالتنافسية لم تعد تُقاس فقط بحجم الموارد الطبيعية، أو قوة البنية التحتية، بل باتت تُقاس أيضاً بوضوح السياسات، وجودة الحوكمة، وكفاءة التنفيذ، وشفافية البيانات، ومرونة الأصول، والقدرة على دمج الاستدامة والذكاء الاصطناعي في صلب القرار الاقتصادي والاستثماري.

ومن هذا المنطلق، لا يمثل الكتاب مجرد قراءة في قطاع الطاقة، بل يقدم رؤية أوسع حول كيفية انتقال المؤسسات والدول من إدارة الموارد إلى حماية القيمة.

فالطاقة، في هذا السياق، تصبح مدخلاً لفهم الاقتصاد الجديد: اقتصاد تُسعَّر فيه المخاطر، وتُقاس فيه الثقة، وتتحول فيه الحوكمة والبيانات والاستدامة إلى عناصر مؤثرة في الميدان.

وتجسد النسخة الإنجليزية للكتاب امتداداً دولياً لفكرة وُلدت أولاً باللغة العربية، لا ترجمةً حرفية.

فقد حرصت الكاتبة على أن يبقى الأصل العربي هو المرجعية الفكرية والعلمية الأولى لهذا العمل، تأكيداً لقدرة لغتنا الأم على إنتاج خطاب تنفيذي رفيع في مجالات الاستدامة، الاستثمار، التصميم، الذكاء الاصطناعي، وأمن القيمة.

وينبع تميز طرح ومعالجات الكتاب من جمع الدكتورة عبير بين الخبرة المعمارية والتنفيذية والحكومية والأكاديمية، ومن تحويل الاستدامة من شعار مؤسسي إلى منطق مالي قابل للقياس والحوكمة والتمويل.

ويوضح الكتاب أن المنطقة لم تعد تكتفي باستيراد الأطر العالمية، بل أصبحت قادرة على صياغة مفاهيمها الاستراتيجية الخاصة، بلغتها، ومن واقع تحولها الاقتصادي وطموحها الحضاري.

وتقول الدكتورة عبير في مقدمة كتابها: «لسنا أمام موجة تقنية عابرة، ولا أمام «ترند» إداري جديد، نحن أمام إعادة تسعير للأصل العقاري والمبني نفسه.

ففي عصر الذكاء والاستدامة، ومع تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية، لم يعد الأصل هو ما نملكه على الورق، بل ما يستطيع أن يُثبت أداءه، ويحافظ على قدرته التشغيلية، ويحوّل ذلك إلى تدفق نقدي مستقر، في عالم تتغير فيه معايير المخاطر والتمويل والطلب وسلاسل الإمداد بسرعة غير مسبوقة.

خلال العقود الماضية، بُني الاستثمار في المنطقة على ثلاث ركائز واضحة: رأس المال، والقطاع، والعائد.

وكانت الأصول تُقيَّم وفق تدفقاتها النقدية، ومخاطرها السوقية، ودوراتها الاقتصادية المعتادة.

أما اليوم، فلم تعد هذه المعادلة كافية.

فالمباني لم تعد مجرد مساحات مؤجرة، ومحطات الطاقة لم تعد مجرد وحدات إنتاج، والاستدامة لم تعد بنداً تنظيمياً يُضاف إلى التقارير السنوية.

لقد أصبح الأصل الاستثماري منظومة متكاملة، تتداخل فيها الطاقة، والبيانات، والكفاءة التشغيلية، والبصمة الكربونية، والجاهزية التنظيمية، والسمعة الاستثمارية، والقدرة على الصمود أمام الصدمات الجيوسياسية—في آنٍ واحد.

ومن هنا، يبرز السؤال الاستراتيجي الذي ينبغي أن يُطرح على مجالس الإدارة بلا مجاملة: هل ما زلنا نقيم أصولنا بمنطق الأمس؟ وهل نقرأ القيمة من منظور الإيراد فقط؟، أم من منظور أوسع، يشمل قدرة الأصل على امتصاص الصدمة، ومرونة الطاقة، وحماية الهامش، والحفاظ على قابلية التمويل والتخارج عندما يضطرب العالم؟ الاستدامة لم تعد خياراً، لكنها أيضاً ليست شعاراً.

وبعد دافوس 2026، أصبح من الصعب تجاهل حقيقة أساسية في منطق رأس المال العالمي: الاستدامة لم تعد تفضيلاً تصميمياً ولا تمريناً تقريرياً، لقد أصبحت قراراً استثمارياً.

لكن المقاومة التي ما زلنا نراها داخل بعض المؤسسات، ليست رفضاً للاستدامة بذاتها، بل تعبير عن قلق مشروع من غياب اليقين حول العائد.

لسنوات، كان هذا التردد مفهوماً: تكلفة رأسمالية إضافية، ضغط على العائد قصير الأجل، أثر غير محسوم على التقييم، وغموض عند التخارج.

المشكلة، في الحقيقة، لم تكن في الاستدامة نفسها، بل في غياب استراتيجية قيمة واضحة، وخطة تسييل أثر تربطها مباشرةً بالربحية، والمخاطر، والسيولة».

وتواصل المؤلفة: «اليوم، تغيّر هذا المشهد. فالأسواق لم تعد تسعّر الأصل فقط على أساس دخله الحالي، بل على أساس درجة تعرضه لتقلبات الطاقة، وهشاشته أمام الصدمات الجيوسياسية، وجاهزيته التنظيمية، ومرونته التشغيلية، وتوقعات المستأجرين والمستخدمين، واشتراطات الممولين.

كما أن مرونة الطاقة لم تعد مسألة كفاءة تشغيلية فحسب، بل أصبحت جزءاً من صميم الحماية الاستثمارية، لأن الأصل القادر على إدارة استهلاكه بذكاء، وتقليص حساسيته لتقلبات السوق، وتعزيز استقراره التشغيلي، هو أصل أكثر قدرة على حماية التدفق النقدي وتقليص المخاطر.

وفي المقابل، فإن الأصول التي لا تستجيب لهذا الواقع، تبدأ بمواجهة ثلاث نتائج متزامنة: خصم في القيمة، وتراجع في السيولة، وارتفاع في تكلفة المخاطر.

ومن هنا، انتقلت الاستدامة من كونها «Nice to Have»، إلى معادلة أكثر صرامة ووضوحاً: حماية قيمة + خلق قيمة.

بل يمكن القول إن الاستدامة في هذه المرحلة لم تعد تعني فقط خفض الأثر البيئي، وإنما تعني أيضاً بناء أصل أكثر صموداً، وأكثر جاهزية للتمويل، وأكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمته تحت الضغط».

وتقول شاهين في الكتاب: «إن النقطة المركزية التي ينطلق منها هذا الكتاب بسيطة وحاسمة: الاستدامة لا تكسب المعركة عندما تُقدَّم كخطاب، بل عندما تُقدَّم كأرقام قابلة للقياس والتسعير.

هذا يعني الانتقال من السؤال: هل التزامنا بالاستدامة قابل للقياس؟ إلى السؤال التنفيذي: كيف تؤثر الاستدامة في بنود الميزانية العمومية؟ وفي العقار، لحظة التحول الحاسمة تُختصر في مفهوم واحد: الاستعداد للدفع (Willingness to Pay).

يتزايد استعداد المستأجرين والمستثمرين لدفع علاوة مقابل: تكلفة تشغيل أقل وكفاءة طاقة أعلى، وبيئات داخلية صحية، وجودة هواء وراحة حرارية أفضل، وأصول أكثر مرونة مناخياً واستقراراً تشغيلياً.

وهذا لا يترجم إلى «انطباع»، بل إلى نتائج مالية مباشرة: أداء إيجاري أقوى، وشغور أقل، وتدفقات نقدية أكثر استقراراً، وتقييم أعلى. هنا تصبح الاستدامة محرك إيراد، لا بند تكلفة».

وترصد المؤلفة مجموعة من الموضوعات، من بينها دخول الأنظمة الذكية إلى الآلية الأساسية لصنع القرار، فبالتوازي مع التحول المناخي، دخلت الأنظمة التحليلية المتقدمة والذكاء الاصطناعي إلى قلب القرار الاستثماري.

وتبين المؤلفة أنه تشهد المنطقة نماذج استثمارية جديدة، تعيد هيكلة محافظها حول الطاقة النظيفة، والبنية الرقمية، والأصول المنتِجة للقيمة المناخية. هذه التحولات ليست تجميلاً للصورة، إنها إعادة صياغة لدور رأس المال في الاقتصاد.

لكن النجاح لن يكون حليف الأكثر إنفاقاً على التقنية، بل حليف الأكثر قدرة على دمج: التصميم + التحليل الرقمي + الحوكمة + الحكم المؤسسي، في منظومة واحدة متماسكة، تخلق القيمة، وتقيسها، وتدير مخاطرها.

وتعرض لجملة نقاط رئيسة في الصدد، بينها: منظور تطبيقي: الاستثمار طويل الأجل بوصفه أمن قيمة، المرونة الجيوسياسية: عندما تصبح الاستدامة حمايةً للعائد، لا مجرد تحسين للأداء.

ويطرق الكتاب جملة موضوعات حيوية ونوعية بانورامية في المجال، هادفاً إلى طرق ومعالجة مجموعة موضوعات وجوانب، بينها: كيف تتحول الاستدامة إلى منطق استثماري داخل الميزانية العمومية؟، كيف يعزّز الذكاء الاصطناعي قيمة الأصول دون خلق اختلال؟، كيف يصبح التصميم المعماري رافعة مالية لا مرحلة منفصلة؟، كيف نبني نموذج «الإنسان + الأنظمة الذكية» في إدارة رأس المال؟.

وتشرح المؤلفة أن قيمة الأصل لم تعد تُفهم من خلال الملكية وحدها، بل من خلال قدرته على إثبات أدائه، وربط هذا الأداء بنتائج مالية واضحة.

فالأصل لا يصبح أكثر قيمة لأنه يحمل وصفاً مستداماً أو ذكياً، بل لأنه يستطيع أن يترجم الكفاءة، والمرونة، وجودة التصميم، إلى أثر يمكن قياسه ومناقشته أمام المستثمر والممول.

ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة لن تكافئ الأصول التي تكتفي بسرد نواياها، بل الأصول التي تمتلك دليلاً واضحاً على قدرتها على حماية العائد، وتقليل المخاطر، وتحويل التشغيل الجيد إلى ميزة مالية مستمرة.

وتدرس الكاتبة في فصول الكتاب، مجموعة منوعة من المسائل، تحت عناوين جمة، ومن بينها: من خطاب الاستدامة إلى منطق الميزانية العمومية، الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز قيمة الأصول، متى يتحول التحسين إلى اختلال؟، إعادة تعريف الأصل الاستثماري: العمارة كنظام حيّ يصنع العائد، الطاقة كأصل ذكاء: من التوليد إلى منصة إيراد رقمية، المعايير والشهادات ليست «ملصقات»... بل لغة تمويل وتسعير مخاطر وجاهزية تخارج.

وفي فصل «الحوكمة والبيانات: سد فجوة الثقة وتقليص تسرب الإيراد»، تبين الكاتبة أنه تكشف المنصات الرقمية الموحّدة بعداً مهماً في منطق هذا الفصل: البيانات لا تخلق قيمة لأنها موجودة، بل لأنها تُنظَّم بطريقة تجعل القرار الاستثماري أسرع وأكثر وضوحاً، وأقل كلفة في التحقق.

فحين يستطيع المستثمر قراءة المشاريع والقطاعات والفرص من خلال منصة موحدة، وتحليلات قابلة للمقارنة، تتراجع تكلفة البحث والغموض، ويصبح رأس المال أكثر قدرة على التحرك بثقة.

في لغة هذا الكتاب، هذه ليست مجرد أداة رقمية، إنها مثال على تحويل البيانات إلى بنية ثقة.

فكلما أصبحت الفرص الاستثمارية قابلة للرؤية، والتصفية، والمقارنة، وإنتاج التقارير، انتقل القرار من الانطباع إلى الدليل. وهذا ما تحتاجه الأصول نفسها: بيانات تشغيلية ومالية موثوقة، مرتبطة بخط أساس، قابلة للتدقيق، ومفهومة للممول والمشتري والمجلس.

وتتابع: "إذا كان السوق قد أعاد تعريف المعايير والشهادات كلغة للتمويل والتقييم، فإن هذه اللغة لا يمكن أن تعمل دون أساس أكثر عمقاً: بيانات موثوقة، تُدار ضمن إطار حوكمة واضح.

ففي بيئة تتصاعد فيها المخاطر الجيوسياسية من تقلبات الطاقة إلى اضطراب سلاسل الإمداد، وتغير قواعد التنظيم، لم يعد المستثمر يبحث عن قصة جيدة، بل عن يقين قابل للقياس.

وهنا، لا يكون التحدي في توفر التقنيات، بل في القدرة على تحويل البيانات إلى ثقة قابلة للتمويل.