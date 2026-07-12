«زايد الوطني» يحتفي بتقاليد السنع الإماراتي

يقدّم متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، برنامجه الصيفي لعام 2026 تحت عنوان «السنع الإماراتي»، في تجربة ثقافية ثرية تمتد على مدار شهري يوليو وأغسطس، وتسلط الضوء على منظومة القيم والآداب التي شكّلت المجتمع الإماراتي وأسهمت في ترسيخ هويته، وفي مقدمتها الكرم والتواضع وحسن الضيافة.

ويضم البرنامج باقة متنوعة من ورش العمل التفاعلية، والجولات الإرشادية، وبرامج إمكانية الوصول، بما يتيح للزوار من مختلف الأعمار استكشاف السنع الإماراتي بوصفه إرثاً ثقافياً حياً يستمر حضوره في تفاصيل الحياة اليومية، ويعزز قيم الترابط المجتمعي والانتماء الثقافي.

وتأخذ جولة السنع الإماراتي الزوار في رحلة لاستكشاف تجليات السنع ضمن مقتنيات المتحف، والتعرف إلى دوره بوصفه منظومة متكاملة من القيم والآداب التي شكّلت ملامح الحياة الإماراتية.

ويواصل المتحف تقديم «جولة عبر تاريخ دولة الإمارات مع أحد كبار المواطنين»، و«برنامج أصوات من الساحل» خلال شهري يوليو وأغسطس، مسلطاً الضوء على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقاليد الضيافة الإماراتية وعلاقتها بقيم السنع، إلى جانب تاريخ المجتمعات الساحلية في دولة الإمارات.

كما تستمر برامج «صباح السكينة» و«ساعة الضحى» و«جولة بين سطور تاريخنا»، المتاحة أيضاً بلغة الإشارة الإماراتية.