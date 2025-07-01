«سكة» 14.. بانوراما إبداعية ترسخ مكانة دبي مركزاً ثقافياً عالمياً

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن بدء الاستعدادات لتنظيم النسخة الـ14 من مهرجان سكة للفنون والتصميم، التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الفترة من 23 يناير وحتى 1 فبراير 2026، في حي الشندغة التاريخي.

وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة دعوة مفتوحة للمشاركة في المهرجان الهادف إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بأصحاب المواهب الرواد والناشئة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة ودول الخليج، وتمكينهم من عرض إنتاجاتهم والمساهمة في إثراء المشهد الفني في دبي، ما يعزز ريادة الإمارة ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

تظاهرة نوعية

إلى ذلك، دَعت «دبي للثقافة» كافة أصحاب المواهب من الأفراد والمجموعات، من مختلف التخصصات الإبداعية، مثل الفنون البصرية، والتصميم، والإعلام الجديد، والتصوير الفوتوغرافي، والفن العام والتركيبات الفنية والخزف والفنون الأدائية، والثقافة الحضرية، للمشاركة في المهرجان، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية «جودة الحياة في دبي».

ويُعد الحدث منصة مفتوحة لاستقبال مشاركات محترفي تقديم الأداء الفني وورش العمل وفنون الطهي والمتحدثين في الجلسات الحوارية والنقاشية، إضافة إلى تجار التجزئة المتخصصين في تصنيع وبيع المنتجات الإبداعية والثقافية، حيث يسعى المهرجان إلى تحفيزهم على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

مشاركات

وبدأت الهيئة أمس باستقبال طلبات المشاركة، وتستمر حتى 1 سبتمبر 2025. وسيقوم فريق من القيّمين الفنيين المتخصصين بمراجعة المشاركات واختيار الأعمال المؤهلة للمشاركة في الحدث الذي يندرج تحت مظلة منصة سكَّة. ويشترط على المشاركين تقديم أعمال تعبّر عن رؤاهم وتعكس غنى المجتمع المحلي، إضافة إلى أن تكون جميع الأعمال أصلية وحديثة ولم يسبق أن تم إنتاجها من قبل أو عرضها في مهرجانات وفعاليات أخرى، ويُمكن للراغبين في التقديم تعبئة استمارة المشاركة عبر الرابط التالي:

https://dubaiculture.gov.ae/events/sikka-category-2025.

160 ألفاً

يذكر أن نسخة المهرجان الماضية استقطبت أكثر من 160 ألف زائر، ومشاركة أكثر من 364 فناناً من الإمارات والخليج والعالم، عرضوا نحو 390 عملاً فنياً وتركيباً توزعت على 16 بيتاً و14 مساحة خارجية وفي سكيك الحي، وقدموا 13 جدارية امتازت بتنوع أفكارها، وبقدرتها على التعبير عن نبض دبي وتراثها وثقافتها، وتضمن المهرجان تشكيلة واسعة من المنحوتات المبتكرة، وعرض ما يقارب 45 عملاً وتركيباً فنياً تدعم استراتيجية «الفن في الأماكن العامة»، وشهد تنظيم أكثر من 460 ورشة عمل تغطي مجالات الفنون والتصميم والعمارة والحرف التقليدية شارك فيها أكثر من 6000 زائر، إضافة إلى أكثر من 105 عروض حية، و18 عرضاً مسرحياً و7 عروض أوركسترا، و9 عروض بيانو، بينما عرض «بيت الطهي» 7 أعمال فنية مستلهمة من الزعفران.

كما وفّرت الهيئة في الحدث منصة مثالية لأصحاب المواهب لعرض أعمالهم وإنتاجاتهم المبتكرة، وذلك من خلال أكثر من 17 متجراً للبيع بالتجزئة، ما ساهم في دعم وتمكين أكثر من 50 رائد أعمال.