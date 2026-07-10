فتح باب الترشح لجوائز «الشارقة للكتاب» الـ45 حتى 31 أغسطس

فتحت «هيئة الشارقة للكتاب» باب الترشح لجوائز «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026»: ( الدورة الـ45 )، البالغة 10 جوائز تنافسية تبلغ قيمتها الإجمالية 625 ألف درهم، إذ تكرم معها أبرز المنجزات في التأليف والنشر، وإبراز المواهب الإماراتية والعربية، ودعم حضور الكتاب المتميز محلياً وعالمياً، حيث تغطي الجوائز مجالات الرواية والدراسات والشعر والكتاب الأجنبي، إلى جانب تكريم دور النشر المحلية والعربية والدولية.

ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى 31 أغسطس المقبل عبر الرابط: https://sibf.com/ar/awards، على أن يُعلن عن الفائزين خلال حفل افتتاح الدورة الـ45 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب».

وتجسد الجوائز رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الاحتفاء بالإنتاج الإبداعي والمعرفي وتقديم نماذج بارزة يحتذى بها للجيل الجديد من الكتاب والناشرين والباحثين، كما تحقق الجوائز رسالة «هيئة الشارقة للكتاب» التي تعمل بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، على تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للكتاب وصناعة النشر، وحاضنة للمبدعين والناشرين والمترجمين من مختلف أنحاء العالم.

جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب

وتتوزع جوائز «معرض الشارقة الدولي للكتاب» على أربع فئات رئيسية، تشمل «جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي»، و«جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية»، و«جائزة الشارقة لأفضل كتاب أجنبي»، و«جائزة الشارقة لتكريم دور النشر».

وتشمل الجوائز إصدارات عامي 2025 و2026، باستثناء فئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي - الشعر»، التي تتيح الترشح بإصدارات الأعوام 2024 و2025 و2026.

«جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي»

وتحتفي «جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي» بالنتاج المعرفي والإبداعي المحلي، وتسلط الضوء على المؤلفين الإماراتيين ودور النشر المحلية مع إبراز المواهب الوطنية والإسهام الثقافي المحلي، من خلال أربع فئات فرعية يبلغ مجموع جوائزها 300 ألف درهم، بواقع 100 ألف درهم لـ«أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية» و100 ألف درهم لـ«أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات»، و100 ألف درهم توزع مناصفة بين «أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي – الشعر» و«أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الأولى».

«أفضل كتاب عربي في مجال الرواية»

تبلغ قيمة «جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية» 150 ألف درهم، تُوزّع مناصفة بين الكاتب والناشر، وتكرِّم الرواية العربية التي تجمع بين الأصالة والتجديد، وتقدّم معالجة أدبية لقضايا الإنسان والمجتمع والواقع العربي برؤية إبداعية متماسكة.

«جائزة الشارقة لأفضل كتاب أجنبي»

أما «جائزة الشارقة لأفضل كتاب أجنبي»، فتبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف درهم، وتُمنح للكتب المنشورة باللغة الإنجليزية، وتتوزع بالتساوي على فئتي «أفضل كتاب أجنبي خيالي»، وتشمل الروايات والقصص والأعمال الأدبية القائمة على الخيال، و«أفضل كتاب أجنبي واقعي»، التي تكرِّم الأعمال الفكرية والمعرفية والبحثية الرصينة.

«جائزة الشارقة لتكريم دور النشر»

كما تكرِّم «جائزة الشارقة لتكريم دور النشر» الناشرين المتميزين الذين يسهمون في تطوير صناعة النشر بإصدارات جادة وغنية بالمعرفة والثقافة، وتبلغ قيمتها الإجمالية 75 ألف درهم، موزعة على ثلاث فئات بواقع 25 ألف درهم لكل من: «أفضل دار نشر محلية»، و«أفضل دار نشر عربية»، و«أفضل دار نشر أجنبية».