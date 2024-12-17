بلال البدور: اللغة العربية رمز هويتنا وثقافتنا وحمايتها واجب مشترك

أكد بلال البدور، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، الأهمية الكبرى للغة العربية باعتبارها ركناً أساسياً من هويتنا الثقافية والحضارية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود لحمايتها والمحافظة عليها من أجل نقلها للأجيال القادمة كأمانة تاريخية ومسؤولية مشتركة.

وقال: «تمثل اللغة العربية تراثاً إنسانياً عظيماً يعكس قيمنا وثقافتنا الأصيلة. وفي ظل التحديات التي تواجهها، تبرز الحاجة إلى تعزيز مكانتها وتعليمها للأجيال القادمة بأساليب مبتكرة تواكب العصر وتحافظ على أصالتها».

وأشار إلى الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ودبي، في دعم المبادرات العالمية الرامية إلى نشر اللغة العربية، وتعزيز حضورها في الساحة الدولية. وأوضح: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة منصة عالمية للاحتفاء باللغة العربية، حيث تعمل على تعزيز مكانتها من خلال مبادرات متنوعة وصلت إلى العالمية، تشجع الابتكار في تطوير أساليب تعليم اللغة واستخدامها».

وختم بالقول: «في اليوم العالمي للغة العربية، نجدد التزامنا بتكثيف الجهود المشتركة لتعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً، لنؤكد أنها ليست فقط لغة تواصل، بل نافذة على إرث ثقافي غني يعزز الحوار الحضاري بين الشعوب».