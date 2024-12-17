جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم الطويلة لثلاثة فروع

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، اليوم، القوائم الطويلة لفروع "الترجمة"، و"الفنون والدراسات النقدية"، و"التنمية وبناء الدولة"، في دورتها التاسعة عشرة لعام 2024 - 2025.

وتواصل لجنة التحكيم مراجعة وتقييم الأعمال المؤهلة لاختيار القائمة القصيرة وهي المرحلة التي تسبق الإعلان عن الفائزين بهذه الدورة من الجائزة.

وضمّت القائمة الطويلة لفرع "الترجمة " 19 عنواناً من 12 دولة وهي، ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، ومالي، وسوريا، والمغرب، والجزائر، والعراق، ومصر، وفلسطين والمملكة العربية السعودية، وترجمت الكتب فيها من وإلى اللغة العربية عبر أربع لغات هي الألمانية، والإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية.

كما اشتملت القائمة الطويلة لفرع "الفنون والدراسات النقدية" على 13 عنواناً، من ست دول، هي المغرب، والعراق، ومصر، وتونس، وفلسطين، وسوريا.

وضمت القائمة الطويلة لفرع "التنمية وبناء الدولة" ثمانية عناوين، من ست دول، هي سوريا، والمغرب، ومصر، والأردن، ودولة الإمارات ، والمملكة العربية السعودية.

وتمنح جائزة الشيخ زايد للكتاب للأعمال الإبداعية والأدبية النوعية، في مجالات مختلفة مثل الأدب والعلوم الإنسانية والفنون واللغة العربية، وتساهم في تحريك عجلة الترجمة من خلال تحفيز المترجمين على الإنتاج الأدبي النوعي المرتبط بالثقافة والحضارة العربية، وبناء جسور حوارية حضارية بين الشعوب والأمم، مبنية على التسامح والتعايش والسلام.