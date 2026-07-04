«ندوة الثقافة» تستضيف حفل توقيع كتاب «سلطان صقر.. 50 عاماً مع الرياضة الإماراتية» 6 يوليو

تستضيف ندوة الثقافة والعلوم في دبي حفل توقيع الكتاب التوثيقي: «سلطان صقر.. 50 عاماً مع الرياضة الإماراتية»، وذلك يوم الاثنين الموافق 6 يوليو 2026 الساعة السابعة والنصف مساء بمقر ندوة الثقافة والعلوم في دبي – الممزر.

ويستهل الكتاب الذي يتضمن 12 فصلاً حوتها 194 صفحة، بمقال بعنوان «شاهد على العصر» بقلم أحمد بن حميد الطاير، الذي سلط الضوء على شخصية سلطان صقر السويدي، وما عُرف عنه من إخلاص ووفاء ونزاهة، مؤكداً أنه يعد أحد الرموز التي تركت أثراً راسخاً في مسيرة الرياضة الإماراتية، ويعتبر رمزاً للعطاء والمثابرة من أجل وطنه.